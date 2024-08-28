Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'de sivrisinek alarmı! 1 kişi öldü

ABD'de sivrisinek alarmı! 1 kişi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;de sivrisinek alarmı! 1 kişi öldü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyada sivrisinek ısırması ile bulaşan Batı Nil Virüsü alarmı verilmişken, Amerika Birleşik Devletleri'nde sivrisinekten insana bulaşan doğu at ensefaliti (eastern equine encephalitis) alarmı verildi. Sinek tarafından virüsü kapan bir kişi hayatını kaybetti.

New Hampshire eyaletinde Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanından (DHHS) dün yapılan yazılı açıklamada, ağır merkezi sinir sistemi semptomları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve doğu at ensefaliti virüsü testi pozitif çıkan hastanın öldüğü duyuruldu.

AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİ YASAKLANDI

Sivrisineklerden yayılan doğu at ensefaliti virüsü vakasının en son 2014 yılında gözlemlendiğini bildiren DHHS, Massachusetts ve Vermont eyaletlerindeki birer kişide daha doğu at ensefaliti virüsüne rastlandığını açıkladı.

Massachusetts eyaleti yetkilileri, hastalıkla mücadele kapsamında Plymouth ve Worcester bölgelerinde sivrisinek ilaçlaması yapılacağını bildirmişti.

Yetkililer, Oxford bölgesinde ise akşam saatleri için planlanan açık hava etkinliklerinin yasaklandığını ifade etmişti.

BELİRTİLERİ NELER?

Enfekte sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan doğu at ensefaliti virüsü, nadir ve ölümcül bir hastalık olarak biliniyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, bu hastalığa yakalananların yaklaşık yüzde 30'u hayatını kaybederken, hastalığı atlatanlar bazı nörolojik problemlerle karşılaşabiliyor.

Hastalığın semptomları arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, ishal ve uyku sersemliği bulunuyor. Hastalığa yönelik henüz bir tedavi yöntemi bulunmuyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kızıldeniz'de 5 gündür yanan Yunan petrol tankeri tehlike saçıyor! 1989'daki facianın 4 kat fazlası olabilir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kızıldeniz'de 5 gündür yanan Yunan petrol tankeri tehlike saçıyor! 1989'daki facianın 4 kat fazlası olabilir - DünyaPetrol tankeri 5 gündür yanıyorErmenistan askerleri Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - DünyaErmenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtıKuzey Kore lideri Kim Joung-Un'dan yeni talimat: Orduyu yeni topçu silahları ile donatın - DünyaKuzey Kore liderinden "Topçu silahlarıyla donatın" talimatı!Shanshan Tayfunu Japonya'da üst düzey alarma sebep oldu: 192 uçuş iptal - DünyaJaponya'da üst düzey alarm: 192 uçuş iptalMaymun çiçeği virüsüyle ilgili korkutan açıklama! Ölen kişi sayısını duyurdular - DünyaMaymun çiçeği virüsünde korkunç tabloMacron 'siyasi değil' dedi, BAE de işin içine girdi! Telegram kurucusu Pavel Durov'a 12 ayrı soruşturma - DünyaMacron 'siyasi değil' dedi, BAE de işin içine girdi!
Sonraki Haber Yükleniyor...