ABD'de sivrisinek alarmı! 1 kişi öldü

Dünyada sivrisinek ısırması ile bulaşan Batı Nil Virüsü alarmı verilmişken, Amerika Birleşik Devletleri'nde sivrisinekten insana bulaşan doğu at ensefaliti (eastern equine encephalitis) alarmı verildi. Sinek tarafından virüsü kapan bir kişi hayatını kaybetti.

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New Hampshire eyaletinde Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanından (DHHS) dün yapılan yazılı açıklamada, ağır merkezi sinir sistemi semptomları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve doğu at ensefaliti virüsü testi pozitif çıkan hastanın öldüğü duyuruldu.

AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİ YASAKLANDI

Sivrisineklerden yayılan doğu at ensefaliti virüsü vakasının en son 2014 yılında gözlemlendiğini bildiren DHHS, Massachusetts ve Vermont eyaletlerindeki birer kişide daha doğu at ensefaliti virüsüne rastlandığını açıkladı.

Massachusetts eyaleti yetkilileri, hastalıkla mücadele kapsamında Plymouth ve Worcester bölgelerinde sivrisinek ilaçlaması yapılacağını bildirmişti.

Yetkililer, Oxford bölgesinde ise akşam saatleri için planlanan açık hava etkinliklerinin yasaklandığını ifade etmişti.

BELİRTİLERİ NELER?

Enfekte sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan doğu at ensefaliti virüsü, nadir ve ölümcül bir hastalık olarak biliniyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, bu hastalığa yakalananların yaklaşık yüzde 30'u hayatını kaybederken, hastalığı atlatanlar bazı nörolojik problemlerle karşılaşabiliyor.

Hastalığın semptomları arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, ishal ve uyku sersemliği bulunuyor. Hastalığa yönelik henüz bir tedavi yöntemi bulunmuyor.