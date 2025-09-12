Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'de üniversite kampüsünde silah sesleri! Yurt binası apar topar tahliye edildi

ABD'de üniversite kampüsünde silah sesleri! Yurt binası apar topar tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;de üniversite kampüsünde silah sesleri! Yurt binası apar topar tahliye edildi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Massachusetts Üniversitesi'ne ait bir yurt binasının yakınında silah seslerinin duyulması üzerine öğrenciler binadan uzaklaştırılırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Boston polisi, Massachusetts Üniversitesi'ndeki bir yurt binasının yakınında silah seslerinin duyulması üzerine yapılan ihbar sonucu, kampüste geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Sosyal medyada olayla ilgili paylaşılan video kaydında, polisin, ihbarın yapıldığı sokakta bulunan yurt binasındaki öğrencileri tahliye ettiği, kampüs çalışanları ve öğrencilerin elleri havada okul binasından ayrıldığı görüldü.

Okul yönetiminin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı duyuruda, Dorchester'daki kampüs bölgesinde polisin bir olaya müdahale ettiği, detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağı belirtildi.

Yaklaşık 15 bin öğrencisi olan üniversitenin kampüsündeki olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Almanya - Finlandiya basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Finale çıkan takım belli olacak...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kore Savaşı'nda ölen 30 Çinli askerin kemikleri iade edildi - Dünya30 Çinli askerin kemikleri iade edildiGazze'de büyük dram! Yüz binler yine yollarda... Durumu olmayan ölümü bekliyor - DünyaYüz binler yollarda! Bazıları da ölümü bekliyorABD Deniz Harp Okulu savaş alanına döndü! Yanlış ihbar yüzünden öğrenci polisle çatıştı, yaralılar var! - DünyaABD Deniz Harp Okulu savaş alanına döndü!Türkiye düşmanı Menendez'in eşine yolsuzluktan 4,5 yıl hapis cezası - DünyaTürkiye düşmanı Menendez'in eşine 4,5 yıl hapis cezasıZenginleştirilmiş uranyumlar enkaz altında kaldı! Nükleer krizde itiraf niteliğinde açıklama - DünyaZenginleştirilmiş uranyumlar enkaz altında kaldı!Brezilya siyasetinde deprem: Bolsonaro 27 yıl hapse mahkum oldu - DünyaBolsonaro 27 yıl hapse mahkum oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...