ABD’den AB’ye yeni ültimatom! "Rus enerjisini bırakmazsanız Putin'e yaptırım yok"

ABD yönetimi, Avrupa Birliği’ne Rusya’ya karşı uygulanacak yeni yaptırımlar konusunda net bir eşik sundu.

Moskova’ya yönelik yeni ve daha ağır yaptırımlar, ancak AB’nin Rusya’dan enerji ithalatını tamamen durdurması halinde gündeme alınacak.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Avrupa Birliği’nin Rusya’dan enerji ithalatını tamamen durdurmasının, Moskova’ya yönelik yeni yaptırımların önünü açacağına değindi.

"YAPTIRIMLARIN ETKİLİ OLMASI İÇİN RUS ENERJİSİ ALIMI SONLANMALI"

Wright, Financial Times’a verdiği demeçte, “Avrupalılar bir sınır çizip ‘Artık Rus gazı almayacağız’ deseydi, bu ABD’nin yaptırımlar konusunda daha agresif olmasına kesinlikle katkı sağlardı” dedi.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright

AB İLE ENERJİ GÖRÜŞMELERİ GÜNDEMDE

Wright’ın uyarısı, bu hafta Brüksel’de AB Enerji Komiseri Dan Jørgensen ile yapılacak görüşmeler öncesinde geldi.

Görüşmede, AB'nin Rus enerjisinden çıkış planı ve yıllık 250 milyar dolarlık ABD enerji ürünleri alım taahhüdü gündeme alınacak.

ABD, 2028 sonuna kadar Avrupa’nın 750 milyar dolarlık enerji satın alma taahhüdünü yerine getirmesini bekliyor. Avrupa ülkeleri hala bazı durumlarda Rus gazı alımı yapmayı sürdürüyor. 2024'te AB'nin fosil yakıt ithalatının yüzde 14’ünü Rus kaynakları oluşturdu.

TRUMP YÖNETİMİ YENİ YAPTIRIMLARA MESAFELİ

Brüksel, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeye yönelik baskının artırılması için Washington’a çağrıda bulunurken, Başkan Trump yönetimi yeni yaptırımlara henüz onay vermedi. Hazine Bakanı Scott Bessent, “Avrupa aynı adımları attığı sürece ABD de baskıyı artırmaya hazır” açıklamasında bulundu.

"İKLİM KURALLARI TİCARET ANLAŞMASINI TEHDİT EDİYOR"

Wright, Avrupa’nın karbon ve sürdürülebilirlik mevzuatlarının, ABD ile imzalanan enerji ticaret anlaşmasını tehdit ettiğini savundu. Özellikle Karbon Sınır Ayarlama Mekanizması (CBAM) ve Metan Yönetmeliği, ABD'li enerji şirketleri açısından “yüksek yasal riskler” doğuruyor.

“2050 net sıfır hedefi, gerçekleşmesi mümkün olmayan, insanları yoksullaştıracak bir programdır,” ifadelerini kullanan Wright, AB iklim politikalarını eleştirdi.

SİYASİ FARKLILIKLAR TİCARET GÖRÜŞMELERİNİ ETKİLEYEBİLİR

AB'nin yenilenebilir enerjiye geçiş süreci devam ederken, bazı ülkeler hâlâ Rusya'dan boru hattı gazı alımını sürdürüyor. Özellikle Macaristan ve Slovakya’nın, AB'nin tam ambargo planlarına muhalefet ettiği biliniyor.

AB tarafı, enerji bağımsızlığı ve yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmayı hedefliyor. Ancak, Wright'a göre, bu politikalar enerji arz güvenliğini ve ekonomik rekabeti olumsuz etkiliyor.