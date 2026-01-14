İran'daki rejim karşıtı protestolar 18. gününe girerken ABD hükümetinden "Türkiye veya İran'a gidin" uyarısı geldi.

ABD hükümetinin yayınladığı bir bildiriye göre, Amerikan vatandaşlarına İran'ı derhal terk etmeleri yönünde acil bir uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, "ABD vatandaşları İran'ı derhal terk etmelidir. Güvenli ise karayoluyla Türkiye veya Ermenistan'a gitmeyi düşünün" denildi.

Bu uyarı, İran'da son yılların en büyük hükümet karşıtı gösterilerinin yaşandığı bir dönemde geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, sokaklardaki İranlılara desteğini dile getirerek, protestocuların öldürülmesinin devam etmesi halinde İran'a karşı harekete geçme tehdidinde bulundu. Trump ayrıca, muhtemel askeri müdahale hakkındaki sorulara belirsiz bir dille cevap vererek, bu senaryoyu dışlamadı.

ABDden acil uyarı: Türkiye veya Ermenistana gidin

ÖLÜ SAYISI 2 BİN 500'Ü AŞTI

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 28 Aralık'tan ber, gösterilere ilişkin bilgi verildi. Rapora göre, 12'si on sekiz yaşından küçük 2 bin 403 gösterici ve emniyet güçlerine bağlı 147 kişi olmak üzere ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi.

Devam eden olaylarda 1134 kişinin yaralandığı ve 18 bin 434 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası