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    ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması! Biden Kongre'ye mektup gönderdi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye F-16 satış süreci hakkında yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var." denildi. Reuters ise Biden'in Türkiye'ye F-16 satışını onaylaması için Kongre'ye mektup gönderdiğini duyurdu.

    ABD&#039;den Türkiye&#039;ye F-16 satışı açıklaması! Biden Kongre&#039;ye mektup gönderdi
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dün TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından ABD'den peş peşe kritik açıklamalar geldi.

    Süreci memnuniyetle karşıladıklarını bildiren ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satış süreci hakkında da yeni bir açıklama yaptı.

    TOPU KONGREYE ATTILAR

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye parlamentosunun İsveç onayını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak süreç henüz tamamlanmış değil. Macaristan'ın adım atmasını bekliyoruz. Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var" denildi.

    BIDAN'DAN KONGRE'YE MEKTUP

    Bu açıklamanın ardından İngiliz haber ajansı Reuters, Biden'ın, Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışının onaylanması için Kongre'ye mektup gönderdiğini duyurdu.

    ABD'den ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    BAKAN GÜLER AÇIKLAMA YAPMIŞTI

    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, geçtimiz günlerde süreci takip ettiklerini bildirerek, "ABD ile teknik toplantılar tamamlandı. Bir an evvel olumlu ve somut adımlar atılarak sürecin başlatılmasını beklediğimizi muhataplarımıza iletiyoruz. Konunun sürüncemede bırakılması, ipe un serme yaklaşımı kabul edilebilir değildir." demişti. 

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    F 16Abd
    Haberler > Dünya > ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması! Biden Kongre'ye mektup gönderdi
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