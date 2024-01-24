ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması! Biden Kongre'ye mektup gönderdi

24 Ocak 2024 21:46 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 23:32

Dün TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından ABD'den peş peşe kritik açıklamalar geldi.

Süreci memnuniyetle karşıladıklarını bildiren ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satış süreci hakkında da yeni bir açıklama yaptı.

TOPU KONGREYE ATTILAR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye parlamentosunun İsveç onayını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak süreç henüz tamamlanmış değil. Macaristan'ın adım atmasını bekliyoruz. Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var" denildi.

BIDAN'DAN KONGRE'YE MEKTUP

Bu açıklamanın ardından İngiliz haber ajansı Reuters, Biden'ın, Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışının onaylanması için Kongre'ye mektup gönderdiğini duyurdu.

ABD'den ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BAKAN GÜLER AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, geçtimiz günlerde süreci takip ettiklerini bildirerek, "ABD ile teknik toplantılar tamamlandı. Bir an evvel olumlu ve somut adımlar atılarak sürecin başlatılmasını beklediğimizi muhataplarımıza iletiyoruz. Konunun sürüncemede bırakılması, ipe un serme yaklaşımı kabul edilebilir değildir." demişti.