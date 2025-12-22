ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrar süreçlerinde etkin rol üstlenmesinin İsrail’i rahatsız edeceğini savunan Graham, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tutumunun Netanyahu yönetimini “derinden sarsacağını” söyledi.

ABD’li Senatör Lindsey Graham, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'yi hedef aldı.

TÜRKİYE’NİN BARIŞ ROLÜNE AÇIK İTİRAZ

İsrail’e koşulsuz destek vurgusunu her geçen gün daha da artıran Lindsey Graham, Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrar süreçlerinde yer almasına karşı çıktığını dile getirdi.

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Graham Türkiye’yi hedef aldı! Erdoğan yüzünden Netanyahu sarsılır

İSRAİL DERİNDEN SARSILIR

Türkiye’nin barış gücünde etkin bir aktör olmasının İsrail cephesinde kabul görmediğini söyleyen Graham, "Türkiye'nin barış partisinde bir güç olarak yerinizin fikri, İsrail'i derinden sarsacaktır. İsrail'de Türkiye'nin istikrarın gücünü içermesine yönelik hiçbir siyasi destek yok" sözlerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HEDEF ALINDI

ABD’li senatör, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’e yönelik açıklamalarını da hedef aldı. Bu sözleri "kabul edilemez" olarak nitelendiren Graham, Türkiye’nin Gazze’de sahada yer alma ihtimaline dikkat çekerek, "Eğer birileri Türkiye'nin Gazze'de kara birleşmeleriyle yer almayı düşünüyorsa, bu İsrail'deki dostlarımız için büyük bir sorun oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail lobisinin A plus destekçisi Graham ayrıca "Eğer İsrail tüm Filistinlileri öldürmek isteseydi, bunu yapabilirdi. Hamas tüm İsraillileri öldürmek istiyor ama bunu yapamıyor." sözleriyle soykırımı savundu. Hizbullah üzerinden de benzer bir karşılaştırma yaptı.

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Graham Türkiye’yi hedef aldı! Erdoğan yüzünden Netanyahu sarsılır

İSRAİL-ABD İLİŞKİLERİNE NET VURGU

Konuşmasının devamında Graham, ABD ile İsrail arasındaki istihbarat ve güvenlik bağlarının hayati olduğunu da dile getirdi. İsrail’in ABD için vazgeçilmez bir ortak olduğunu savunan Graham, "İster Hristiyan Evanjelik olun ister olmayın, İsrail Amerika için iyi bir ortak." dedi.

İsrail’e sağlanan mali destekle ilgili de konuşan Graham, "Eğer İsrail Savunma Kuvvetleri, Mossad ve Şin Bet yarın giderse, bu bölgede kör olurduk. İsrail'e verdiğimiz parayı, güvenlik açısından on kat daha fazla geri alıyoruz." şeklinde görüşlerini dile getirdi.

ABD iç siyasetine ilişkin sözlerinde de İsrail desteğini merkezde tuttu. "2028'de Cumhuriyetçi olarak başkan adayı olmak istiyorsanız ve İsrail'e güçlü destek göstermiyorsanız, bence kazanamazsınız." diyerek İsrail’in ABD siyasetindeki etkisini açıkça itiraf etti.

Diğer yandan Graham, Suudi Arabistan’a F-35 satışına yeşil ışık yaktı. Graham, bu satışa herhangi bir itirazının olmadığını dile getirdi.

Aynı açıklamada Türkiye’ye ayrı bir parantez açan Graham, F-35 sürecine ilişkin sert bir tutum sergiledi. ABD’li senatör, “Bence Türkiye’ye F-35 vermek bir hataydı” sözleriyle dikkat çekti.

