Irak işgalinin üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen, dönemin kritik aktörlerinden ABD’nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza'dan yıllar sonra yeni bir itiraf geldi. Katıldığı bir podcast yayınında 2003 öncesi süreci değerlendiren Bryza, Ankara'nın Washington yönetimine o dönemde çok sert uyarılarda bulunduğunu açıkladı.

Bryza, Ankara'nın 2003 yılında Washington'ı bölgede yeni bir savaş başlatmaması konusunda 'kesin bir dille' uyardığını ifade etti.

ABD’li diplomattan tarihi itiraf! Ankarayı dinlemedik

Beyaz Saray'da görev yaptığı dönemde yaşanan diplomatik süreci anlatan Bryza, Türkiye'nin her zaman kendi ulusal çıkarlarını ön planda tuttuğunu vurgulayan Bryza, "NATO müttefiki olmak, ABD'nin her kaprisine uymak zorunda olduğunuz anlamına gelmez" ifadesini kullandı.

ANKARA'NIN BÖLGESEL SAVAŞ İSTEMİYORUZ UYARISI

Irak Savaşı döneminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nde görev yapan Bryza, Türkiye'nin sadece 1 Mart tezkeresiyle ABD birliklerine kapıyı kapatmadığını, aynı zamanda diplomatik olarak savaşı engellemeye çalıştığını söyledi. Bryza, o günlerde yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Türkiye üzerinden Irak’ı işgal etme talebimizi kabul ettirmek için yürütülen projenin yöneticisiydim. Türkiye’nin sadece planımıza uymaya ne kadar isteksiz olduğunu değil, aynı zamanda Türkiye’nin Irak sınırında yeni bir savaş başlatılmaması için ABD’yi ne kadar ikna etmeye çalıştığını da gördüm."

TÜRKİYE'NİN "İSTİKRAR" STRATEJİSİ

Bryza, Türkiye'nin geçmişteki bu tavrının bugün İran ile yaşanan gerilimde de geçerli olduğunu öne çıkardı:

"Ankara askeri bir maceranın içine çekilmeye karşı direniyor. Özellikle İran'da çıkabilecek bir iç karışıklığın bölgeye yayılması ve sınır güvenliğini tehdit etmesi, Ankara'nın en büyük endişesi. Türkiye bu süreçte "Savaşı biz seçmedik" duruşuyla tansiyonu düşürmeye ve muhtemel yıkıcı sonuçları kontrol altına almaya odaklanmış durumda."

