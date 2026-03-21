ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri hedeflere büyük ölçüde ulaşıldığını belirterek operasyonların azaltılabileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin ise bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a karşı başlatılan savaşla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İran’a yönelik askeri operasyonun kademeli olarak sona erebileceğini belirten Trump, "İran'daki rejime karşı Ortadoğu'da sürdürdüğümüz büyük askeri çabalarımızı azaltmayı düşünürken, hedeflerimize çok yaklaştık" ifadelerini kullandı.

İran ile ilgili bu hedeflerine açıklık getiren Trump, "İran'ın füze kabiliyetini, fırlatma rampalarını ve bunlarla ilgili her şeyi tamamen etkisiz hale getirmek. İran'ın savunma sanayisini imha etmek. Uçaksavar silahları da dahil olmak üzere İran’ın donanmasını ve hava kuvvetlerini ortadan kaldırmak. İran'ın nükleer silah üretme kapasitesine yaklaşmasına asla izin vermemek ve böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde ABD'nin hızlı ve güçlü bir şekilde tepki verebileceği bir konumda olmak. İsrail, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve diğerleri de dahil olmak üzere Orta Doğu’daki müttefiklerimizi en üst düzeyde korumak" ifadelerini kullandı.



ÖNERİLEN HABERLER KÖŞE YAZILARI Maalesef İran kaybediyor

"HÜRMÜZ BOĞAZI BAŞKA TARAFINDAN KORUNMALI"

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından kapanan Hürmüz Boğazı’nın güvenliğine de değinen Trump, "Hürmüz Boğazı, onu kullanan diğer ülkeler tarafından gerektiği şekilde korunmalı ve denetlenmelidir. ABD orayı kullanmıyor" dedi. Buna rağmen, talep edilmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlama çabalarına katkı sunabileceklerinin altını çizen Trump, "Ancak İran tehdidi ortadan kaldırıldığında buna gerek kalmamalıdır. Daha da önemlisi, boğazın güvenliğini sağlamak bu ülkeler için kolay bir askeri operasyon olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

