Beyaz Saray, Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’in Abu Dabi’de Rusya ve Ukrayna ile üçlü müzakerelere katılacağını duyurdu. Washington yönetimi, barış sürecinde somut ilerleme sağlanabileceği konusunda umutlu mesajlar verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Ukrayna'da barış süreci için ümitli olduklarını vurgulayan Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Rusya ve Ukrayna ile üçlü müzakerelere katılacağını duyurdu.

ABD'li sözcü, "Başkan Trump, Özel Temsilci Witkoff ve Jared Kushner, Orta Doğu'da barış konusunda imkansızı mümkün kıldılar ve Rusya-Ukrayna savaşında da aynısını yapmaya çalışıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Üç ülke arasındaki üçlü müzakerelerin çok kıymetli olduğunu ve muhtemel bir barış anlaşması için Rusya ile Ukrayna'nın aynı masaya oturmasının çok önemli olduğunu kaydeden Leavitt, Trump'ın bu konuda "agresif bir diplomasi" yürüttüğünü ifade etti.

ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk üçlü görüşme, 24 Ocak'ta Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti.

ABD heyetinde Trump'ı temsilen Özel Temsilci Witkoff, Kushner ve ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll gibi isimler yer almıştı. Ukrayna'yı temsil edenler arasında Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov yer alırken, Rus ekibinin başında ise Genelkurmay Ana İstihbarat (GRU) Başkanı İgor Kostyukov toplantıya katılmıştı.

