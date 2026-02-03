Avustralya açıklarında sörf yapmaya giden bir anne ve 3 çocuğu, şiddetli rüzgar nedeniyle açık denizde metrelerce sürüklendi. Ailesini kurtarmak için harekete geçen 13 yaşındaki çocuk, dört saat boyunca yüzerek kıyıya ulaştı. Çocuğun ihbarıyla alarma geçen kurtarma ekipleri, anne ve iki çocuğunu kurtarmayı başardı.

Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletinde tatil yapan bir aile kabusu yaşadı. Geçtiğimiz cuma günü sörf yapmak için açılan aile, şiddetli rüzgarların kanoları ve ekipmanlarını sürüklemesi sonucu açık denizde mahsur kaldı.

4 SAAT YÜZEREK KIYIYA ULAŞTI

Ailesini kurtarmak için harekete geçen 13 yaşındaki çocuk, yaklaşık iki kilometrelik mesafeyi can yeleğiyle yüzdü, son etapta ise yeleğini çıkararak yoluna devam etti. Yaklaşık 4 saat süren mücadelenin ardından kıyıya ulaşmayı başaran çocuk, yardım çağrısında bulundu.

Açık denizde ailesi için 4 saat kulaç attı! 13 yaşındaki çocuk kahramanlık hikayesi yazdı

İhbarın üzerine alarma geçen kurtarma ekipleri, annenin ve 8 ve 12 yaşlarındaki iki çocuğun kıyıdan yaklaşık 14 kilometre açıkta tek bir kürek tahtasına tutunarak hayatta kalmaya çalıştığını tespit etti. Aile bir saatlik operasyonun ardından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Olayın ardından Sky News’e açıklamalarda bulunan çocuk, “Sadece ‘bugün olmaz’ dedim. Kurbağalama, serbest stil ve sırtüstü yüzdüm. Plaja ulaştığımda yere yığıldım. Sonra telefona ulaşmak için iki kilometre koştum." fadelerinde bulundu.

Naturaliste Deniz Kurtarma Komutanı Paul Bresland, çocuğun gösterdiği direnci ‘inanılmaz’olarak nitelendirerek, ilk iki saat can yeleğiyle yüzdüğünü, ardından yeleği çıkararak iki saat daha can yeleği olmadan mücadele ettiğini söyledi. Polis James Bradley, 13 yaşındaki çocuğun verdiği doğru bilgiler sayesinde kurtarma çalışmalarının hızlandığını belirterek, “Onun azmi ve cesareti annesinin ve kardeşlerinin hayatını kurtardı,” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası