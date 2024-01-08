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    Almanya'da çiftçiler hükümete savaş açtı! Cadde ve sokaklar kaynadı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Alman hükümetinin 2024 bütçesinde tasarrufa gitmesi ve karbon vergisinin artırılması çiftçileri sokağa döktü. Bugün başlayan protestoların ilk ayağında yüzlerce çiftçi traktörleriyle otobanlara erişimi kapattı. "Çiftçi yok, yiyecek yok, gelecek yok" yazalı pankartlar açan çiftçiler eylemi bir hafta sürdürecek. Hükümet ise kademeli olarak desteğin azaltılmasını öneriyor.

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Almanya’da pandemi döneminde başlayan ekonomik sıkışmanın etkileri sürmeye devam ediyor. Alman hükümeti 2024 bütçesinde tasarruf kararı alırken, bütçedeki açığı kapatmak için de vergileri artırdı.

    Geçtiğimiz ay karbon vergisinin ton başına 30 avrodan 40 avroya yükseltilmesi akaryakıtta da peş peşe gelecek zamların habercisi oldu.

    ÇİFTÇİLER: İFLASA SÜRÜKLENECEĞİZ

    Hükümet vergi artışının yanı sıra çiftçilere sağlanan vergi ayrıcalıklarını da kaldırıldı. Alman çiftçiler artık tarımda kullandıkları mazot için vergi indirimi almayacak ve tarım araçları otomobil vergisinden muaf tutulmayacak.

    Hükümet, alınan karar ile hem tasarruf edileceğini hem de iklimin korunmasına katkı sağlayacağını savunurken çiftçiler iflasa sürükleneceklerini söylüyor. 

    Almanya'da çiftçiler hükümete savaş açtı! Cadde ve sokaklar kaynadı

    Kararın duyurulmasının ardından Berlin’e traktörleriyle gelen 3 binden fazla çiftçi "Çok fazla, çok fazla! Artık bitti!" sloganıyla Brandenburg kapısı önünde toplanarak konvoy oluşturdu. 

    Alman Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied, koalisyon hükümetinin tarımda vergi indirimlerinin kaldırılmasını sert bir şekilde eleştirerek, "Bunu kabul etmeyeceğiz." demişti.

    “İNDİRİMLERİN KALDIRILMASI SAVAŞ İLANIDIR”

    Vergi indirimlerinin kaldırılmasını çiftçilere "savaş ilanı" olarak niteleyen Rukwied, hükümetin geri adım atmaması halinde yeni protestolar düzenleyeceklerini söyleyip "O halde 8 Ocak'tan itibaren ülkenin daha önce hiç yaşamadığı bir şekilde her yerde olacağız." İfadelerini kaydetmişti. 

    Almanya’da tarım sektörü, ulusal iş gücünün yüzde ikisine tekabül ederken aralık ayındaki çok sesli protestolar bir dizi değişikliği de beraberinde getirdi. Alman hükümeti düzenlemeleri yavaş yavaş hayata geçirme teklifinde bulundu. Ancak Alman Çiftçiler Birliği bunun yeterli olmadığını söyleyip karara itiraz etti.

    Almanya'da çiftçiler hükümete savaş açtı! Cadde ve sokaklar kaynadı

    İKİNCİ DALGA 15 OCAK’TA

    Rukwied’in daha önceden işaret ettiği gibi bugün de çiftçiler traktörleriyle cadde ve sokakları sardı. Nisan ayına kadar sürmesi planlanan gösterilerde traktörleri ile yollar kapatıldı, otobanlara erişim engellendi.

    Protesto turunun ikinci ayağının ise 15 Ocak’ta başkent Berlin’de yapılması planlıyor.

    BİR GREVDE MAKİNİSTLERDEN

    Öte yandan Alman hükümeti sadece çiftçi protestoları ile değil makinist eylemleri ile de zor günler yaşıyor. Alman Makinistler Sendikası ücret artışı görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından üç ay içinde üçüncü kez grev kararı aldı.

    İş bırakma eylemi yolcu trenlerinde 10 Ocak'ta saat 02.00'de başlayacak, 12 Ocak saat 18.00'de de sona erecek.

    DOKTORLAR DA EYLEMDE

    Bunun yanı sıra, Almanya Tabipler Birliğinin hükümetten daha fazla mali destek taleplerinin karşılanması için son aylarda birçok muayenehane kapatma eylemine gidiyor.

    Aralık ayında çarşamba ve cuma günleri arasında birçok kliniği kapatan doktorlar bu ay yapılması planlanan Sağlık Bakanlığı ile Tabipler Birliği zirvesi öncesinde de grev yapacak. 9 Ocak'tan itibaren bazı uzman doktorlardan randevu almanın zorlaşabileceği belirtildi.

    Öte yandan Alman hava yolu şirketi Lufthansa ve iştiraklerinde de pilotları, uçuş görevlilerini ve yer personelini temsil eden sendikalar, ücret artışı ve çalışma koşulları konularında müzakereler yürütüyor.

    Almanya
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