Ankara, Irak'ın gözünü açtı! Bağdat yönetimi tehlikeyi fark etti

Türkiye’nin yıllardır uyardığı PKK terörüne Irak bizzat şahit olmaya başladı. Sincar, Mahmur gibi yerlerden Bağdat’a kadar inen PKK’dan korkan Irak, Ankara ile iş birliği mutabakatına imza koydu.

YEŞİM ERARSLAN'IN HABERİ - Türkiye ile Irak yönetimi arasında ilk defa imzalanan askerî ve güvenlik iş birliğini içeren mutabakat zaptının ayrıntıları belli olmaya başladı.

Türkiye, üst üste dört kez yapılan toplantılarda terör örgütünün yayılmacı politikasının oluşturduğu tehlikeyi tek tek anlatarak Bağdat yönetiminin gözünü açtı. Gazetemize bilgi veren diplomatik kaynaklar, Bağdat’ın son dönemde terör örgütü PKK’nın yayılmacı politikasının farkına vardığını belirtti. Terör örgütü PKK’nın Sincar, Mahmur gibi yerlerden Bağdat’a kadar indiğine dikkat çeken kaynaklar “Terör örgütü siyasi partilere nüfuz etmeye başladı. FETÖ ve DEAŞ gibi yöntemler kullanıyor. Terör örgütü güneye indikçe Araplar da Bağdat yönetimi de gerçeği anladı” ifadelerini kullandı.

ORTAK ONAY SÜRECİ

Mutabakat zaptı ile iki ülkenin ilk defa “ortak irade” ortaya koyduğunu belirten kaynaklar “Bu imzalanan zapt tarihî bir metin. Her iki ülkede de onay süreci olacak. Hem terörle mücadele kapsamında hem de imzalanan metinle Başika’da Irak makamlarının endişeleri giderildi. Iraklılar, Başika’da askerî eğitim alacak. Terörle mücadelede ortak siyasi irade somutlaştı. İlk kez mücadelede hukuki bir zemin oluşturuldu” açıklamasını yaptı.

TÜRK VE IRAKLI KOMUTAN

Edinilen bilgiye göre, Bağdat’taki Irak Müşterek Merkezî Operasyonları Karargâhı bir koordinasyon merkezi görevi görecek. Söz konusu karargâhta, bir Türk, bir Iraklı komutan görev yapacak. Her komutan için kendi emir komuta zinciri geçerli olacak, kendi ordusuna bağlı kalacak. İstihbarat, bilgi paylaşımı ve askerî planlamalar yapılacak.

“AŞAMA” YÖNTEMİ

Bağdat’taki Müşterek Merkezî Operasyonlar Karargâhı terörle mücadelenin birlikte yapılmasını sağlayacak bir merkez hâline gelecek. Toplantılarda, Bağdatlı heyetin terör örgütünden duyduğu rahatsızlığın açıkça görüldüğüne dikkat çeken kaynaklar, siyasete angaje olmaya çalışan üçüncü ülkelerin taşeronluğunu yapmak için destek alan terör örgütü PKK ile mücadelede “aşama aşama” yöntemi izleneceğinin altını çizdi.