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Arafat hazır! Klimalı çadırlar kuruldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arafat hazır! Klimalı çadırlar kuruldu

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arafat vakfesi öncesi, çadırlara büyük klimalara ek olarak, kapalıyken oturma sedirleri, açılınca yatak olan süngerler yerleştirildi.

ABDULHAKİM ARVAS MEKKE Arafat ziyareti öncesinde hazırlıklar büyük oranda tamamlandı. Hacı adaylarının sıkıntı yaşamaması için faaliyetlerini sürdüren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı ekipler, Arafat’ta da hizmetlerine devam edecek.

Mekke’nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat’a ziyarete yönelik en önemli unsurların başında ulaşım geliyor. Cuma günü başlayacak intikaller için Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarını kaldıkları otellerden otobüslerle alarak Arafat’ta hazırlıkları tamamlanan çadırlara yerleştirecek.

60 BİN TÜRK’E MUAYENE

Türk hacı adaylarını Arafat’ta 47 derece sıcaklık altında misafir edecek çadırlarda bu sene büyük klima sistemlerine ek olarak, kapalıyken oturma sedirleri, açılınca yatak olan süngerler yer alacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirmeleri için geçen yıllara göre daha konforlu olarak hazırlıklarını yaptı.

Arafat hazır! Klimalı çadırlar kuruldu - 1. Resim

Diyanet’in sağladığı sağlık hizmeti dâhilinde 2024 yılı hac organizasyonunda 60 binden fazla muayene gerçekleştirilirken, sağlık hizmetlerinin Arafat’ta kurulacak sahra hastanesinde de devam edeceği belirtildi.

CEBEL-İ RAHME’YE ZİYARET

Öte yandan hacı adayları Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Mekke’nin 25 kilometre doğusunda, 14 kilometrekarelik bir alana sahip Arafat’ın kuzey kesiminde Hazreti Âdem ile Hazreti Havva Validemizin yeryüzünde buluştuğu yer olan Cebel-i Rahme’yi de ziyaret ediyor.

Arafat hazır! Klimalı çadırlar kuruldu - 2. Resim
Sıcak havaya rağmen, günün her saati ziyaretçisi eksik olmayan tepenin yakınlarına ulaşan hacı adayları, burada dua ediyor. Kafile başkanları ve din görevlilerinin Arafat ve Cebel-i Rahme hakkındaki bilgilendirmelerini dinleyen hacı adayları, burada hatıra fotoğrafı çektiriyor.

TÜRK HACILAR KUTSAL TOPRAKLARDA

Türkiye’den 9 Mayıs’ta yola çıkan Türk hac kafilesinin tamamı mübarek beldeye ulaştı. Yaş ortalaması bu sene 60 olan hacı adaylarından 84 bin 942’si kutsal yolculuğu tamamladı. Hacı adaylarının yüzde 53’ünü kadın, yüzde 47’sini ise erkekler oluşturdu. Söz konusu yolculuk çerçevesinde hacı adaylarının bir kısmı Medine’ye bir kısmı ise Mekke’ye gitmişti. Harem bölgesine girişlerin ise Çarşamba günü kapanacağı bildirildi. Hacı adaylarının bir araya gelmesiyle yoğunluğun yaşandığı Mekke’de, hacı adayları Kâbe-i muazzama ziyaretlerini sürdürüyor. Hacı adayları kutsal topraklardaki günlerini, umre yaparak, Kur’ân-ı kerim okuyarak, tavaf yaparak ve mübarek yerleri ziyaret ederek geçiriyor. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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