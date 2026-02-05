Hindistan'ın Mumbai şehrinde asansöre binen bir adamın elindeki gaz dolu balonlar bir anda patladı. Asansör alev içinde kalırken, bir kadın ve iki adam korkuyla kendini dışarı attı. Korkunç anlar güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Hindistan'ın Mumbai şehrinde bir binada meydana gelen olayda, asansöre elinde çok sayıda balonla binen bir kişi faciaya neden oluyordu.

Asansörde dehşet! Balonlar patlayınca alevlerin arasında kaldılar

BALONLAR PATLADI, ALEV TOPU OLUŞTU

Asansör kabini hareket etmeden henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden patlayan balonlar, içeriyi saniyeler içinde alev topuna çevirdi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, asansörde bulunanların büyük bir panikle kendilerini dışarı attığı ve alevlerin arasından son anda kurtuldukları görüldü.

Yapılan ilk incelemelerde, balonların içinde helyum yerine daha ucuz ama son derece yanıcı olan hidrojen gazı bulunduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası