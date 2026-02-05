Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, yaklaşık bir yıl önce geçirdiği kalp ameliyatına ve o süreçte yaşadığı zorluklara ilişkin açıklamalarda bulundu. Levinler, babasını kaybettiği gün acil olarak operasyon geçirdiğini ve yaşadığı sağlık sorunlarını ilk kez paylaştı.

Elvin Levinler, babasını 21 Ocak’ta kaybettikten hemen sonra acil kalp ameliyatı olmak zorunda kaldı. Ameliyatının üzerinden bir yıl geçmesinin ardından, o dönemde yaşadığı zorlu süreci takipçileriyle paylaştı.

KALP AMELİYATI GEÇİRDİ

Levinler, babasının vefat ettiği gün ameliyat için hastanede bulunduğunu ancak yaşadığı duygusal süreç nedeniyle kısa süreliğine hastaneden ayrıldığını, ardından yeniden hastaneye dönerek ablasyon ameliyatı geçirdiğini belirtti. Geçirdiği operasyonun, kalpteki ritim bozukluğunu gidermeye yönelik, kalbin elektrik sistemine müdahale edilen bir işlem olduğunu aktardı.

Babasının ölüm günü ameliyat masasına yatan Elvin Levinler yaşadıklarını anlattı

ARTAN STRES ŞİKAYETLERİNİ ARTIRDI

Uzun süredir ritim bozukluğu şikayeti bulunduğunu ifade eden Levinler, doktorunun kendisine daha önce yoğun tempolu spor ve yüksek nabızlı antrenmanlardan kaçınmasını tavsiye ettiğini söyledi. Ancak babasının hastalığıyla birlikte artan stres nedeniyle bu şikayetlerin son iki yılda ciddi şekilde arttığını, dinlenme halindeyken dahi kalp atışlarının hızlandığını dile getirdi.

Zorlu süreçte yoğun stres altında olduğunu ve aşırı spor yaptığını anlatan Levinler, kafein tüketimini bırakmasına rağmen yüksek kafein içeren içecekler tükettiğini, bunun da kilo kaybı, hormonal düzensizlikler ve sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğini ifade etti.

“İNANILMAZ DERS OLDU”

Ablasyon operasyonunun başarılı geçtiğini belirten Levinler, ameliyat sonrası bir süre dinlenmesi gerektiğini ve bu sürecin kendisi için önemli bir ders olduğunu vurguladı. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Normalde holter takılıp takip edilir. Benim durumumda holter takmaya bile gerek yoktu. O esnada çekilen EKG’de bile anlık olarak sürekli görünüyordu. O kadar sık hâle gelmişti.Zamanlama o kadar zor bir ana denk geldi ki… O yüzden benim için zaten çok zor bir dönemdi. Çok şükür ameliyat çok iyi geçti. Sadece her geçirilen operasyondan sonra olduğu gibi bir süre biraz daha dikkat etmem ve kendimi dinlendirmem gerekiyordu. Bu süreç bana inanılmaz büyük bir ders oldu. O dönemden sonra kendime daha iyi bakmaya, hormonlarımı iyileştirmeye ve kalbimi daha çok dinlemeye karar verdim. Daha önce bunu sizinle hiç paylaşmadım. Her şeyi paylaşmak zorunda hissetmiyorum. Ama bugün içimden geldi ve paylaşmak istedim.”

