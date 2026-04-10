ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden İran’a yönelik "Tankerlerden ücret almayı hemen durdurun" uyarısı yapıp "Çok yakında, İran’ın yardımı olsun ya da olmasın, petrol akmaya başlayacak" dedi. İran ise Lübnan üzerinden yayınladığı mesajında "Zamanınız daralıyor" mesajı verdi. Cuma günü yapılacak kritik ateşkes görüşmeleri öncesinde diplomatik gerilim zirveye taşındı.

ABD ve İran cuma günü İslamabad’da yapılacak kritik müzakereler öncesinde birbirlerine peş peşe sert mesajlar gönderdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiği üzerinden Tahran’a doğrudan gözdağı verirken İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise Lübnan cephesini kırmızı çizgi ilan etti.

TRUMP'TAN HÜRMÜZ UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımda, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilerden ve tankerlerden geçiş ücreti talep ettiğine dair istihbarat raporları olduğunu öne sürdü.

Ateşkes öncesi tansiyon zirvede! Trump: İran olsa olmasa da petrol akacak

Boğazın "derhal ve güvenli bir şekilde" trafiğe açılmasını ateşkesin temel şartı olarak gören Trump, "İran’ın tankerlerden ücret aldığına dair raporlar var. Almasalar iyi olur; eğer alıyorlarsa da bunu hemen şimdi durdurmalılar!" ifadelerini kullanarak Tahran yönetimini sert bir dille uyardı.

"ÇOK YAKINDA PETROL AKACAK"

Hemen ardından yeni bir paylaşım daha yapan Trump şunları söyledi:

“Dünyanın en kötü ve en hatalı ‘Editoryal Kurullarından’ biri olan The Wall Street Journal, benim ‘İran’da erken zafer ilan ettiğimi’ yazdı. Aslında bu bir zafer ve bunda ‘erken’ olan hiçbir şey yok! Benim sayemde İRAN ASLA NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAYACAK ve çok yakında, İran’ın yardımı olsun ya da olmasın, petrol akmaya başlayacak. Bu benim için fark etmez, her iki durumda da.

Wall Street Journal her zamanki gibi sözlerini geri almak zorunda kalacak. Eleştirmekte hızlılar ama yanıldıklarını kabul etmekte asla… ki çoğu zaman yanılıyorlar!"

İRAN: ZAMAN DARALIYOR

İran kanadından da sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’ye sunulan 10 maddelik teklifi hatırlatarak İsrail ve ABD’ye rest çekti.

Galibaf, ateşkesin sadece İran topraklarını değil, müttefiklerini ve özellikle Lübnan’ı da kapsadığını vurguladı.

Ateşkes öncesi tansiyon zirvede! Trump: İran olsa olmasa da petrol akacak

Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zaman daralıyor" ifadelerini kullanarak, Lübnan ve İran'ın müttefiklerinin ateşkesin ayrılmaz bir parçasını oluşturduğunu ve bunun ABD’ye sunulan 10 maddelik teklifin 1’inci maddesi olduğuna dikkat çekti.

Ateşkes ihlallerinin bedeli olduğunu ve güçlü cevap verileceğini aktaran Galibaf, çatışmaların derhal sona ermesi çağrısında bulundu.

