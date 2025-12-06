Yunanistan’ın eski Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Ege’nin yüzde 75’inin Yunanistan’a ait olduğunu iddia ederek tepki çeken bir çıkışa imza attı. Türkiye’nin Ege’de yalnızca “yüzde 25 hak sahibi olabileceğini” savunan Pavlopoulos, iki ülke arasında eşit paylaşımın mümkün olmadığını ileri sürdü.

Yunanistan’ın eski Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Atina’da düzenlenen toplantıda Türkiye’yi hedef alan açıklamalarıyla yeni bir skandala imza attı. Pavlopoulos, “Ege’nin yüzde 75’i Yunanistan’a aittir. Türkiye’nin Ege’nin sadece en fazla yüzde 25’i üzerinde hakkı var. Eşit paylaşım olamaz” diyerek gerilimi tırmandırdı.

Karasularına yönelik rakamlar veren Pavlopoulos, "Karasularına baktığımızda Ege’nin yüzde 43,5’i Yunanistan’da, Türkiye’nin elinde sadece yüzde 7,5’i var. Eğer Yunanistan yasal hakkını kullanarak karasularını 12 mile çıkarırsa oranımız yüzde 71,5’e çıkıyor" şeklinde konuştu.

MİÇOTAKİS DE TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALDI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de benzer ifadelerle Türkiye’yi hedef aldı. Miçotakis, "Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki iki devletli çözüm yaklaşımı kabul edilemez; ben pesimist değilim, ama realistim" ifadelerini kullandı.

Miçotakis ayrıca, "Bunu sadece biz değil, kimse kabul edemez. Çünkü bugün Türkiye dışında kimse işgal altındaki bölgeleri tanımıyor" sözünü yineledi.

Atina’nın Ege hesabı yine şaştı! Yunanistan’ın eski Cumhurbaşkanı Türkiye'yi tehdit etti

TBMM’NİN 1995 KARARI: 12 MİL ADIMI SAVAŞ SEBEBİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 8 Haziran 1995’te oybirliğiyle aldığı kararda, Yunanistan’ın Ege’de kara sularını 12 mile çıkarma girişiminin Türkiye’nin hayati çıkarlarını tehdit edeceğini duyurdu ve hükümete gerekirse askeri tedbir dahil tüm yetkileri verdi.

Bildiride şu ifade yer almıştı:

"Bir yarımada olan Türkiye'nin, dünya denizlerine ve okyanuslarına Yunan kara sularından geçerek ulaşmasına yol açacak böyle bir durumu kabul etmesi asla düşünülemez."

6 deniz mili uygulamasıyla Ege’nin yaklaşık yarısı hâlâ açık deniz alanı olarak kalıyor.

"TÜRKİYE TAMAMEN KONTROL ETMEK İSTİYOR”

Pavlopoulos, "Türkiye, Kıbrıs’ı tamamen kontrol altına almak istiyor" diyerek Ankara’yı açık hedef haline koyan bir ifade kullandı. Ardından "Türkiye Doğu Akdeniz’deki yeni mimaride bir konuma sahip olmak istiyorsa, Kıbrıs’ın işgalinin devam edemeyeceğini anlamalı" sözleriyle Türkiye’ye yönelik doğrudan bir tehdit mesajı verdi.

TRAKYA İDDİASI: “TÜRKİYE BAĞIMSIZLIK ZEMİNİ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR”

Pavlopoulos, Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Müslüman nüfusa ilişkin iddialar ortaya attı:

"Türkiye ayrıca Yunan Trakyasında sözde Türk azınlık için gelecekte bağımsızlık için şartları oluşturmaya çalışıyor"

"PUTİN’E MODEL OLDU”

Konuşmasında Türkiye’yi Rusya ile ilişkilendiren Pavlopoulos, "Türkiye’nin Kıbrıs'a yönelik müdahelesi Putin’in revizyonizmi için bir rol model oldu. Putin, Kıbrıs’taki işgalin sonuçsuz kaldığını ve bu nedenle Ukrayna’yı işgal etmenin de sonuçsuz olacağını düşündü" dedi.

LOZAN’I ÇİĞNEMEK İÇİN NETANYAHU'DAN YARDIM DİLENDİLER

Diğer yandan İsrail’in işgalci politikalarıyla anılan savunma konseptine yaslanan Atina, Türkiye’ye karşı yeni bir askeri destek arayışına yöneldi.

Yunan parlamentosunun savunma komitesi, İsrail’den 36 adet PULS Çok Namlulu Roketatar Sistemi alınmasına onay verdi. Anlaşmanın değerinin 650 ila 700 milyon euro arasında olduğu tespit edildi.

300 kilometre menzile sahip PULS sistemlerinin, Yunan yetkililere göre Adalar Denizi’ndeki Yunan adaları ve Türkiye sınır hattı için konuşlandırılacağı açıklandı.

