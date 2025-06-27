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Baskılara dayanamayan rektör istifa etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Baskılara dayanamayan rektör istifa etti
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'de Virginia Üniversitesi Rektörü James E. Ryan, Trump yönetiminin çeşitlilik ve eşitlik uygulamalarını kaldırma baskısı sonrası görevinden ayrıldı. İstifanın Adalet Bakanlığı soruşturması öncesi geldiği öne sürüldü.

ABD’nin köklü eğitim kurumlarından Virginia Üniversitesi’nin Rektörü James E. Ryan, görevinden istifa etti. The New York Times’a konuşan yetkililere göre, istifanın nedeni Başkan Donald Trump yönetiminin üniversiteye yönelik baskıları.

İddiaya göre Trump yönetimi, Ryan’dan üniversitedeki "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" politikalarını kaldırmasını talep etti. Bu baskıların ardından Ryan, Adalet Bakanlığı’nın konuya dair soruşturma başlatabilmesi amacıyla istifasını sundu.

KARARI ERKENE ÇEKTİĞİ BELİRTİLİYOR

Yetkililer, Ryan’ın aslında gelecek akademik yıl sonunda görevden ayrılmayı planladığını ancak siyasi baskılar nedeniyle bu kararı erkene çektiğini belirtti. Üniversite yönetiminin istifayı kabul ettiği ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

Başkan Trump, göreve gelir gelmez selefi Joe Biden döneminde uygulamaya konan çeşitlilik ve eşitlik politikalarını hedef almış ve bu programlara sahip üniversiteleri federal fonları kesmekle tehdit etmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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