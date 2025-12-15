Savunma sanayiinde geliştirdiği projelerle adından söz ettiren Baykar, enerji alanında yeni bir adım attı. Baykar bünyesinde kurulan TMRS Enerji Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş., nükleer enerji odaklı bir yapı olarak faaliyetlerine başladı. Yeni girişim, özellikle küçük modüler nükleer reaktörler üzerine yoğunlaşacak şekilde yapılandırıldı.

TMRS İSMİ NEREDEN GELİYOR? TMRS adı, Türk tarihinin önemli figürlerinden Tomris Hatun’dan geliyor. Tomris Hatun, M.Ö. 6. yüzyılda yaşamış, Pers Kralı Keyhüsrev’e karşı kazandığı zaferle bilinen ilk Türk kadın hükümdar olarak tanınıyor. Baykar, Cezeri, Fergani ve Cevheri isimlerinden sonra nükleer alandaki girişimine de tarihsel bir referansla isim verdi.

KÜÇÜK MODÜLER REAKTÖRLER MERKEZDE TMRS’nin odağında küçük modüler reaktörler bulunuyor. Ortalama 300 megavatın altında güç üreten bu reaktörler, kompakt yapıları ve uzun çalışma süreleriyle öne çıkıyor. Fabrika ortamında üretilebilen ve sahada modüler şekilde kurulabilen bu sistemler, elektrik üretiminin yanı sıra bölgesel ısıtma, hidrojen üretimi ve deniz suyu arıtma gibi alanlarda kullanılabiliyor.

YAPAY ZEKA VE ENERJİ İHTİYACI Girişimin arkasındaki temel motivasyonlardan biri, yapay zekanın artan işlem gücü ihtiyacının doğurduğu yüksek enerji talebi oldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yeni dönemde asıl sorunun “ne kadar enerjiye sahip olunduğu” olduğunu dile getirdi. Bu çerçevede nükleer enerji, sürdürülebilir ve güçlü bir çözüm olarak öne çıkarıldı.

TÜRKİYE’NİN NÜKLEER YOL HARİTASIYLA UYUM Türkiye, 2050 yılına kadar elektrik üretiminin yüzde 10 ila 15’ini nükleer kaynaklardan karşılamayı hedefliyor. Akkuyu başta olmak üzere planlanan büyük santrallerin yanında, 5 gigavatlık küçük modüler reaktör kapasitesi de stratejik hedefler arasında yer alıyor.



NADİR ELEMENTLER VE NÜKLEER TEKNOLOJİ TMRS’nin faaliyet alanları arasında uranyum, toryum ve stratejik öneme sahip nadir elementler de bulunuyor. Nükleer reaktör teknolojilerinde kullanılan bu elementler, hem enerji üretimi hem de savunma ve uzay teknolojileri açısından kritik kabul ediliyor. Türkiye’nin bu alanda yerli kabiliyet geliştirme hedefi, TMRS ile yeni bir aşamaya taşındı.

BİLGİ BİRİKİMİ VE İNSAN KAYNAĞI HEDEFİ TMRS henüz yolun başında olan genç bir girişim olarak tanımlanıyor. Baykar, bu alanda öncelikle nitelikli insan kaynağı oluşturmayı hedefliyor. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalara reaktör tasarımı için yapılan yoğun başvurular, bu hedefin ilk adımları arasında gösterildi.



UZAY, ENERJİ VE TEKNOLOJİ AYNI HATTA BULUŞTU Baykar’ın nükleer adımı, uzay ve savunma alanındaki projelerle birlikte değerlendiriliyor. Fergani Uzay, yörünge transfer araçları ve uydu projeleriyle dikkat çekerken, TMRS enerji ayağını tamamlayan stratejik bir parça olarak öne çıktı. Türkiye’nin uzay, enerji ve yüksek teknoloji alanlarında bütüncül bir yapı kurma hedefi bu hamleyle daha net hale geldi.

BAYKAR NÜKLEER VE NADİR ELEMENTLERİ NASIL BİRLEŞTİRECEK? TMRS’nin faaliyet alanı, enerji üretiminde kullanılacak küçük modüler reaktörlerin geliştirilmesi ve bu sistemlerde kritik rol oynayan nadir elementlere yönelik teknolojileri kapsıyor. Bu yapı ile nükleer enerji çözümleri ve ileri teknoloji ham maddeleri eş zamanlı ele alınacak. Yeni girişim, Türkiye’nin enerji arz güvenliği ve yerli teknoloji hedefleri doğrultusunda nükleer odaklı çalışmalar yürütecek. TMRS, enerji teknolojilerinde yerli kapasitenin artırılmasını amaçlayan bir şirket olarak faaliyet gösterecek.

