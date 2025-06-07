Bayramda 100'den fazla canın kıyımına tepki: Soykırımdaki ısrarının göstergesi

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Siyonist İsrail'in hain saldırılarında onlarca Filistinli hayatını kaybetti. Hamas'tan bayramda 100'den fazla canın kıyımına tepki geldi. Hamas "soykırımdaki ısrarının göstergesi" olduğunu kaydetti.

Abluka altındaki Gazze'ye 7 Ekim olayı bahanesiyle soykırım programına tabi tutan İsrail, Kurban Bayramı'nda da hain saldırılarına devam ediyor. Bayramın ilk gününde 100'den fazla Filistinliyi katleden İsrail, ikinci günde de soykırım saldırılarını sürdürdü.

İsrail'in hain saldırılarına Hamas'tan tepki geldi. Hamas, saldırıların soykırımda ısrarın bir göstergesi olduğunu vurguladı.

FAŞİST İŞGAL ORDUSU SUÇ İŞLİYOR

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Faşist işgal ordusunun Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerindeki meskun evlere yönelik suç niteliğindeki bombardımanını yoğunlaştırması, masum sivillere yönelik katliamları artırması ve Kurban Bayramı’nın birinci ve ikinci gününde 100'ü aşkın kişiyi şehit etmesi, 20 ayı aşkın süredir devam eden acımasız soykırımı sürdürme konusundaki ısrarının açık bir göstergesidir." ifadelerine yer verildi.

İNSANİ NORMLARA ALENEN MEYDAN OKUYOR

Açıklamada, İsrail hükümetinin "uluslararası kanunlar, antlaşmalar ve insani normlara alenen meydan okumaya devam ettiği ve tüm aileleri hedef alan korkunç katliamları işlemekte ısrar ettiği" vurgulandı.

İsrail’in Hıdır ailesine yönelik işlediği suça da dikkat çekilen açıklamada, "Bayramın ilk gününde, aralarında doktorlar, mühendisler ve çocukların da bulunduğu 40’tan fazla kişinin, toplandıkları apartmanı hedef alan bir hava saldırısında şehit olduğu" kaydedildi.

NETANYAHU VE HÜKÜMETİ HESAP VERMELİ

Hamas, "uluslararası toplumu, Arap ve İslam ülkelerini, bu acımasız suçları durdurmak için acilen harekete geçmeye, terörist Netanyahu hükümetinin halkımıza karşı uyguladığı etnik temizlik politikasına karşı durmaya ve savaş suçlusu liderlerini insanlığa karşı işledikleri suçlardan ciddi şekilde hesap vermeleri için çalışmaya" çağırdı.