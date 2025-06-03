Orta Doğu'yu ayağa kaldıran saldırı! Suriye'ye bombardıman başladı

İsrail, Suriye'de muhaliflerin Esad rejimini devirmesinden sonra ilk kez roket atıldığı öne sürdü. Golan Tepelerinde çalan sirenlerin ardından İsrail, Suriye'nin Daraa kentine bombardıman başlattı.

İsrail, Esad rejiminin devrilmesinden sonra Suriye'den ilk kez roket atıldığını öne sürdü. Saldırı iddiasının hemen ardından İsrail topçu birlikleri, Suriye'nin Daraa kentinin batısındaki Yarmouk bölgesine bombardıman düzenledi.

İSRAİL'DEN SURİYE'DEN SALDIRI İDDİASI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan işgal altındaki Golan Tepelerinde yer alan Hispin ve Ramat Magşimim adlı yerleşimlerde sirenlerin devreye girdiği duyuruldu.

Suriye'den atıldığı iddia edilen iki roketin işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'nde açık alana düştüğü bildirildi.

KARŞI SALDIRI BAŞLADI

Kanal 12 televizyonu ise İsrail ordusunun Suriye'ye karşı saldırı başlattığını öne sürdü. İsrail topçu birlikleri, Suriye'nin Daraa kentinin batısındaki Yarmouk bölgesini hedef aldı.