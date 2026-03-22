İran’ın balistik füzelerle vurduğu Arad kentini ziyaret eden İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Halkın "Nazi" ve "Katil" haykırışları arasında polisin arkasına sığınarak kaçan Ben-Gvir için İsrail basını, "Kendi özel milis gücünü kuran bir halk düşmanı" yorumunu yaptı.

İran’ın nükleer tesislerin bulunduğu Dimona ve Arad kentlerine düzenlediği misilleme saldırıları İsrail’de büyük bir yıkıma yol açtı. Demir Kubbe’yi delip geçen füzelerin enkazı henüz yerden kalkmamışken, Arad kentine "şov" yapmaya giden Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kendi vatandaşı tarafından şehirden kovuldu.

Ben-Gvir’e bir kadın eylemci, "Tüm bu ölümlerin sorumluluğu senin! Burada yerin yok, şehrimden defol nazi!" diye bağırdı.

Ben-Gvir füzelerin vurduğu Arad’dan arkasına bakmadan kaçtı! Protestocular Defon, katil diye bağırdı

KENDİ HALKINDAN POLİSE SIĞINARAK KAÇTI

Arad sakinlerinin öfkesi karşısında neye uğradığını şaşıran Ben-Gvir, korumaları ve polis barikatlarının arkasına sığınarak bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerde, İsrailli yerleşimcilerin bakanın yüzüne karşı "Her köpeğin bir günü vardır, senin sonun da geliyor" dediği anlar saniye saniye kaydedildi.

İSRAİL BASINI CALCALİST: "BEN-GVİR DEMOKRASİYİ DEVİRME SAVAŞININ MİMARIDIR"

İsrail’in önde gelen yayın organlarından Calcalist, Ben-Gvir hakkında zehir zemberek bir analiz yayımladı. Gazete, bakanın emniyet teşkilatını kendi "siyasi milis gücü" haline getirdiğini ve ifade özgürlüğüne darbe indirmek için özel bir "kışkırtma birimi" kurduğunu yazdı:

"Ben-Gvir, İsrail demokrasisinin zayıf noktalarını öğrendi ve şimdi bunları onu yok etmek için kullanıyor. Koalisyonun dinsel faşizmi, her türlü eleştiriyi 'hainlik' olarak damgalıyor" ifadelerine yer verildi.

POLİSİ "KENDİ MİLİSİ" YAPTI

Ben-Gvir’in polis atamalarına siyasi müdahalede bulunduğu ve sadece kendisine itaat eden "zorba" subayları terfi ettirdiği hatırlatıldı. Başsavcı yardımcısı Gil Limon’un, bakanın polis üzerindeki bu hukuksuz kontrolünün "insan hakları için somut ve acil bir tehlike" olduğu yönündeki uyarıları hatırlatıldı.

YARGITAY’DA BEN-GVİR MESAİSİ: "SERİ SUÇLU VE IRKÇI"

Ayrıca İsrail Yüksek Mahkemesi’ne sunulan dilekçelerde, Ben-Gvir’in görevden alınması için "seri suçlu, ırkçı ve mesihçi bir aşırı uç grubun temsilcisi" olduğu vurgusu yapıldı. Baş Hukuk Müşaviri Gali Baharav-Miara da bakanın derhal görevinden uzaklaştırılması gerektiğini açıkladı.

