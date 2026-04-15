Fox Business kanalında Maria Bartiromo’nun sorularını cevaplayan Trump, İran’ın askeri kapasitesini artırmasına yardımcı olan silah sevkiyatları konusunda Çin lideri Xi Jinping ile doğrudan iletişime geçtiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e mektup yazdığını açıkladı.

"MEKTUP YAZDIM, YAPMA DEDİM"

Fox Business’a konuşan Trump, ABD istihbarat raporlarına yansıyan iddialar üzerine harekete geçtiğine değinerek, "Çin'in İran'a silah sağladığını duymuştum. Bunu her yerde görüyorsunuz" dedi. Süreci bizzat yönettiğini belirten ABD Başkanı, "Ona bunu yapmamasını isteyen bir mektup yazdım" yorumunda bulundu.

Beyaz Saray-Pekin hattında mektup trafiği: Trump açıkladı: Çin'i uyardım

PEKİN CEVAP VERDİ

Başkan Trump, yazdığı mektuba Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’den cevap geldiğini de sözlerine ekledi. Mektubun içeriğine dair ABD Başkanı şöyle konuştu:

"O da bana esasen bunu yapmadığını belirten bir mektup yazdı."

"AVRUPA'NIN ŞİRKETLERİ MAHVOLUYOR"

Ayrıca Avrupa otomotiv sektörünün Çin istilası altında olduğunu ileri süren Trump, kendi gümrük vergisi politikalarıyla Amerikan pazarını koruduğunu öne sürdü.

ABD ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki farkı anlatan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'ya bakarsanız, Çin malı otomobillerle dolup taşıyorlar ve bu durum otomotiv şirketlerini mahvediyor. Mercedes, BMW ve diğerlerinin işlerini ellerinden alıyorlar. Ülkemizde ise tek bir Çin arabası bile yok. Eğer olsaydı General Motors ve Ford'u batırırlardı. ABD bu başarısını yüzde 100 gümrük vergisine borçlu"

"Xİ BANA SARILACAK"

ABD Başkanı Çin'in, Hürmüz Boğazı'nın "kalıcı şekilde açılmasından" memnun olduğunu da söyledi.:

"Çin, Hürmüz Boğazı'nı kalıcı şekilde açmamdan çok memnun. Bunu dünya için yaptık."

Böyle bir durumun "bir daha asla yaşanmayacağını" belirten Trump, şunları kaydetti:

"İran'a silah göndermemeyi kabul ettiler. Çin Devlet Başkanı Xİ, birkaç hafta sonra oraya gittiğimde bana kocaman sarılacak. Bu, savaşmaktan daha iyi değil mi? Ancak unutmayın, gerektiğinde savaş konusunda herkesten çok daha iyiyiz." yorumunu yaptı.

NÜKLEER TEHDİT İÇİN "YÜKSEK PETROL FİYATINA DEĞERDİ"

İran savaşı hakkında da konuşan Trump, petrol fiyatlarındaki artışı nükleer bir savaşı önlemek için göze aldığını itiraf etti:

"Dürüst olmak gerekirse, petrol fiyatlarının çok daha fazla olacağını düşünmüştüm ve bunu yapmaya hazırdım. Bu ülkeye veya Orta Doğu'ya karşı nükleer silah kullanılmasını engellemek için, bunu durdurmak için, fiyatların şu anki seviyeden çok daha yüksek olması kesinlikle değerdi"

"SADECE İSRAİL DEĞİL, KÖRFEZ DE ŞOKTA"

Trump, saldırıların hedefinde sadece İsrail'in olmadığını, Körfez ülkelerinin de büyük bir şaşkınlık yaşadığına değindi:

"Katar, Suudi Arabistan, BAE gibi ülkeler saldırıya uğradıklarında şok oldular. Bu ülkeler saldırıya uğramayı beklemiyordu çünkü asıl hedef başkaydı. Orta Doğu'yu tamamen ele geçirmek için oraya gidiyorlardı ve biz onları durdurduk"

PETROL FİYATLARINDA SÜRPRİZ: "92 DOLARA ŞAŞIRDIM"

Piyasalardaki son durumu değerlendiren Trump, "Bana varilin fiyatının sadece 92 dolara düşeceğini söyleseydiniz, çok şaşırırdım. Çok mutluyum. Bence petrol eski seviyelerine düşecek" diye ekledi.

İRAN SAVAŞI "ANINDA" ÇÖZÜLEBİLİR

Barış müzakereleri hakkında ise Trump "İran savaşı hemen hemen anında çözülebilir" cevabını verdi.

"ORADAN GİTSEM YENİDEN AYAĞA KALKMALARI 20 YIL SÜRER"

Trump, "Biliyorsunuz, eğer şu an oradan tamamen çekilip gitsem, o ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaları 20 yıl sürer. Henüz işimiz bitmedi, neler olacağını göreceğiz. Sanırım bir anlaşma yapmayı canıgönülden istiyorlar." ifadelerini kullandı.

ABD ordusunun İran'a yönelik saldırı kararını değerlendiren Trump, saldırı kararı almaması durumunda şu an nükleer silah sahibi bir İran ile karşı karşıya kalmış olacaklarını iddia etti. Trump, "Eğer ellerinde nükleer bir silah olsaydı, oradaki herkesi yardıma çağırmak durumunda olurdunuz. Bunu yapmak istemezdiniz." şeklinde konuştu.

