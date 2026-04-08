Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran tarafından daha önce sunulan 10 maddelik ateşkes teklifini reddettiğini, daha sonra revize edilen yeni teklifi makul bulduğunu açıkladı. Sözcü Karoline Leavitt, Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusunda Trump'ın pozisyonun değişmediğini ifade etti.

Karoline Leavitt'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Epik Öfke Harekâtı'ndan önce, İran hava kuvvetleri günde 30-100 uçuş gerçekleştiriyordu; bugün bu sayı sıfır.

Dünya, tarihe geçecek kadar hızlı ve başarılı bir askeri zafere tanık oldu.

İran rejimi, Amerika Birleşik Devletleri ile bir ateşkes önerisi talep etti ve nihayetinde buna razı oldu.

İran, bombalanmayı daha fazla tolere edemedi ve Başkan Trump'ın akşam 8'i takip eden son tarihinden sonra ne olabileceğinin riskini göze alamadı.

İranlılar başlangıçta temelde ciddiyetsiz ve tamamen kabul edilemez olan 10 maddelik bir plan sundu. Bu plan, Başkan Trump ve müzakere ekibi tarafından adeta çöpe atıldı.

Birçok yayın organı, bu planın Amerika Birleşik Devletleri için kabul edilebilir olduğunu yanlış bir şekilde bildirdi. Bu doğru değil. Başkanın son tarihi hızla yaklaşırken ve ABD ordusu her geçen saat İran'ı yerle bir ederken, rejim müzakere ekibine gerçekleri kabul etti.

Ardından daha makul, tamamen farklı ve özlü bir plan sundular. Başkan Trump ve ekibi, bu yeni, değiştirilmiş planın müzakereler için çalışılabilir bir zemin oluşturduğuna ve kendi 15 maddelik teklifimizle uyumlu hale getirilebileceğine karar verdi.

Başkanın kırmızı çizgileri — yani İran'da İran uranyum zenginleştirmesinin sona ermesi — değişmedi. Başkan Trump'ın bir İran dilek listesini anlaşma olarak kabul edeceği fikri tamamen absürttür.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN YENİDEN KAPATILDIĞI İDDİASI

İran devlet medyasından gelen ilk haberlere gelince, ben kürsüye gelmeden önce bu haberlerden başkanın haberi oldu. Bu tutum tamamen kabul edilemez.

Tekrar ediyorum, burada halka açık olarak söyledikleri ile özelde söyledikleri arasında bir farklılık var.

Bugün Boğaz'da trafik artışı gözlemledik ve başkanın beklentisi ve talebini yineleyeceğim: Hürmüz Boğazı'nın derhal, hızlıca ve güvenli bir şekilde yeniden açılması. Bu onun beklentisi.

Halka açık olarak bildirilenlerin yanlış olduğu kendisine özel olarak iletildi.

İranlılar geri adım attı, Trump değil.

Lübnan, ateşkesin bir parçası değil, bu tüm ilgili taraflara iletilmiştir.

MÜZAKERE HEYETİ NETLEŞTİ

Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı JD Vance, Özel Temsilci Steve Witkoff ve Bay Kushner liderliğindeki müzakere ekibini bu hafta sonu için İslamabad'a görüşmeler için gönderiyor.

Bu görüşmelerin ilk turu, yerel saatle Cumartesi sabahı gerçekleşecek ve bu yüz yüze toplantıları sabırsızlıkla bekliyoruz.

