İngiltere'de el yapımı peynir tükettikten sonra listeria bakterisi nedeniyle hayatını kaybeden ressam Roger Parkes’ın eşi, üretici firmaya 200 bin sterlini (yaklaşık 12 milyon TL) aşan tazminat davası açtı. Firma bakteriyi kabul etse de ölümün peynirden kaynaklandığını reddediyor.

İngiltere’de yaşayan sanatçı Roger Parkes, 2023 yılının Şubat ayında evine sipariş ettiği el yapımı peynirleri yedikten birkaç gün sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Parkes’a, gıda zehirlenmelerine yol açan bir bakteri türü olan listeria enfeksiyonu teşhisi konuldu.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun antibiyotik tedavisine rağmen durumu hızla kötüleşen ressam, 27 Şubat 2023'te çoklu organ yetmezliği ve beyin zarı iltihabı (meningoensefalit) nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir dilim peynir yedi, birkaç gün içinde hayatını kaybetti! Eşinden rekor tazminat davası

PİYASADAN APAR TOPAR TOPLATILDI

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, tüketilen peynirin listeria bakterisi barındırdığı ve insan sağlığına kesinlikle uygun olmadığı raporlandı. Üretici firma, organik Jersey sütünden üretilen Baronet Reblochon adlı peynirini piyasadan apar topar geri çağırarak üründe ölümcül bakteri olduğunu kabul etti.

Bir dilim peynir yedi, birkaç gün içinde hayatını kaybetti! Eşinden rekor tazminat davası

FİRMA İDDİALARI REDDEDİYOR

Ancak şirket, ünlü sanatçının ölümünden sorumlu olduğunu reddediyor. Firma avukatları, Roger Parkes’ın geçmişte ciddi kalp-damar rahatsızlıkları yaşadığını ve büyük bir ameliyat geçirdiğini belirterek, ölümün doğrudan peynirden kaynaklandığının kanıtlanması gerektiğini savunuyor.

Bir dilim peynir yedi, birkaç gün içinde hayatını kaybetti! Eşinden rekor tazminat davası

The Sun’ın haberine göre eşinin ölümünden tamamen üretici firmayı sorumlu tutan Carina Parkes, hukuk mücadelesi başlatarak şirkete 200 bin sterlinin (yaklaşık 12 milyon TL) üzerinde tazminat davası açtı. Taraflar arasında şu ana kadar herhangi bir uzlaşma sağlanamazken, davanın önümüzdeki günlerde görülmesi bekleniyor.

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