BM Filistin Zirvesi'nde sabotaj mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mikrofonu kapandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen “Filistin Meselesine Çözüm ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi” konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans’ta konuşma yaptı.

Erdoğan’ın konuşması 5. dakikadan sonra otomatik olarak kesildi. Edinilen bilgilere göre, toplantıda ev sahibi ülkeler Fransa ve Suudi Arabistan’a 9 dakika, diğer liderlere ise 5 dakika konuşma hakkı tanındı.

Konuşma süreleri dolunca sistemin otomatik olarak devreye girerek mikrofonları kapattığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının son bölümlerinin duyulmaması salonda tepkiyle karşılandı.

İ LET İŞİ M BA Ş KANLI Ğ I'NDAN A Ç IKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında düzenlenen “Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi” başlıklı Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans’ta yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, devlet ve hükümet başkanları için 5 dakika, diğer konuşmacılar için ise 3 dakika süre belirlendiği hatırlatılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının da bu çerçevede 5 dakika ile sınırlandığı vurgulandı. Erdoğan’ın sözünün kesilmediği belirtilen açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın konuşması zaman zaman alkışlarla kesildiği için belirlenen süre aşıldı; teknik düzen gereği mikrofon 5. dakikanın sonunda otomatik olarak kapandı. Cumhurbaşkanımız konuşmasını kısa bir süre sonra tamamlamıştır.” ifadelerine yer verildi.

Benzer uygulamanın Endonezya Cumhurbaşkanı’nın konuşmasında da gerçekleştiği aktarılan açıklamada, Türkiye’nin BM Genel Kurulu’nda en üst düzeyde temsil edildiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajlarının küresel gündeme yön veren, geniş yankı uyandıran içerikte olduğu kaydedildi.