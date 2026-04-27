Brezilya'da Shakira konseri öncesi feci kaza! Sahne kuruluma yapan teknisyen hayatını kaybetti
Shakira’nın Brezilya’da vereceği konser öncesi sahne kurulumu sırasında kullanılan kaldırma sistemine feci şekilde sıkışan bir teknisyen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ünlü şarkıcı Shakira’nın Brezilya’da vereceği konser öncesi büyük bir facia yaşandı. Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek konser hazırlıkları sırasında görevli bir teknisyen feci şekilde can verdi.
KALDIRMA SİSTEMİNE SIKIŞTI, BACAKLARI EZİLDİ
Yetkililerin verdiği bilgilere göre, sahne kurulumunda kullanılan kaldırma sisteminde sıkışan teknisyenin bacakları ciddi şekilde ezildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, hızla hastaneye sevk edildi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Organizasyonu üstlenen Bonus Track de yaptığı açıklamada teknisyenin hayatını kaybettiğini doğruladı.
SAHİLDE KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI
Kazaya tanıklık eden 51 yaşındaki Antonio Marcos Ferreira dos Santos ise çevrede bir anda panik yaşandığını, insanların koşuşturmaya başladığını ve yapının çöktüğünü fark ettiklerini belirtti. Görgü tanığı, bir kişinin enkaz altında kaldığı bilgisinin yayılmasıyla herkesin yardım etmek için olay yerine yöneldiğini ifade etti.
Dünya turnesi kapsamında 2 Mayıs’ta gerçekleşmesi planlanan konser için hazırlıklar sürerken, yaşanan kazaya rağmen Shakira’nın programında şu aşamada bir değişiklik beklenmediği bildirildi. Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.