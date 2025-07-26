"Büyük savaş" için tarih verdi! "Tüm Avrupa'ya saldırmak için hazır olacaklar"

Polonya Başbakanı Tusk, Rusya hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. Tusk, "büyük bir savaşa" işaret ederek, Rusya'nın önümüzdeki iki yıl içinde Avrupa ile olası bir askeri çatışmaya hazır hale gelebileceğini söyledi.

DIŞ HABERLER - Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya'nın önümüzdeki iki yıl içinde Avrupa ile olası bir askeri çatışmaya hazır hale gelebileceğini söyledi.

Tusk, bu açıklamayı 25 Temmuz'da, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı ve ABD Avrupa Komutanlığı Başkanı General Alexus G. Grynkewich ile yaptığı görüşmenin ardından yaptı.

"TÜM AVRUPA'YLA ÇATIŞMAYA HAZIR OLACAKLAR"

Tusk, Grynkewich’in, Rusya'nın 2027 yılı itibarıyla Avrupa'yla çatışmaya askeri olarak hazır olabileceğine dair Amerikan uzmanlarının öngörülerini doğruladığını aktardı. “(General Grynkewich) Amerikan uzman öngörülerini doğruladı. Rusya, 2027 gibi erken bir tarihte Avrupa’yla, dolayısıyla bizimle, çatışmaya hazır olabilir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Tusk’ın açıklamaları, Ukrayna ve Batılı istihbarat servislerinin daha önceki uyarılarıyla örtüşüyor. Artan tehdide dikkat çeken Tusk, aynı zamanda paniğe gerek olmadığını ancak hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. “Birbirimizi korkutmaya gerek yok, fakat son derece dikkatli ve odaklanmış olmalıyız” dedi.

SAVAŞ KAPASİTESİ TEKRAR SAĞLANACAK

The Kyiv Independent'ten edinilen bilgilere göre, Ukrayna Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Oleh İvaşçenko da mayıs ayında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna’daki savaşın sona ermesinin ardından iki ila dört yıl içinde savaş kapasitesini yeniden kazanabileceğini söylemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de defalarca, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırganlığının durdurulmaması halinde bu durumun NATO topraklarına da sıçrayabileceği uyarısında bulunmuştu.

İLK HEDEFLERDEN BİRİ ONLAR OLACAK

NATO’ya üye olan Polonya, Belarus ve Rusya’nın askeri olarak yoğun biçimde teçhiz edilmiş Kaliningrad bölgesiyle sınır komşusu olduğundan, olası bir çatışmada ilk hedeflerden biri olacağı değerlendiriliyor.

Polonya, Ukrayna’ya silah, tank ve mühimmat desteği sağlayarak savaş boyunca kritik bir rol üstlendi. Aynı zamanda kendi savunma kapasitesini de güçlendirmeye devam ediyor. Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Dariusz Łukowski, mart ayında yaptığı açıklamada, Polonya ordusunun NATO takviyesi gelene kadar en az iki hafta boyunca bir saldırıya karşı koyabilecek güçte olduğunu ifade etmişti.

Rusya’nın 2022’de başlattığı geniş çaplı Ukrayna işgali sonrasında, Rusya ile NATO arasındaki gerilim tırmanmış; Avrupalı liderler, kıtada daha geniş çaplı bir savaş riskine karşı giderek daha fazla uyarıda bulunmaya başlamıştı.