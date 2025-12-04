Yeni Zelanda'da bir muhabir canlı yayın sırasında martı saldırısına uğradı. Olayın ardından yüzünden kanlar akmaya başlayan 32 yaşındaki Jessica Tyson, bu anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yeni Zelanda’da canlı yayın sırasında martı saldırısına uğrayan Jessica Tyson, çarpmanın etkisiyle neye uğradığını şaşırdı. O anlar kameraya saniye saniye yansırken kameraman, yüzünün kanadığını belirterek genç kadını uyardı.

Canlı yayında martı saldırdı! Muhabir neye uğradığını şaşırdı

OLAYI TİYE ALDI

Yaşadığı korkunç kazayı daha sonra sosyal medya hesabından paylaşan 32 yaşındaki muhabir kaşının üstünde yara açıldığını belirterek, "İşe olan bağlılık böyle bir şey! Bu kuşun gerçekten gözlükçüye ihtiyacı varmış!" diyerek olayı tiye aldı.

Canlı yayında martı saldırdı! Muhabir neye uğradığını şaşırdı

Video, sosyal medya hesaplarında kısa sürede yayılarak viral oldu. Binlerce kez tıklanan görüntülere, yorum da yağdı. Kazadan 10 dakika sonra yaşadıklarına çok güldüğünü söyleyen Tyson, sağlık durumunun iyi olduğunu takipçileriyle paylaştı.

Canlı yayında martı saldırdı! Muhabir neye uğradığını şaşırdı

Haberle İlgili Daha Fazlası