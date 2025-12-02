Radyasyonun canlı bırakmadığı yasak bölgede, radyasyonu adeta "enerjiye çevirerek" büyüyen gizemli bir siyah mantar bulundu. Melanin yüklü bu canlı, tehdit olarak gördüğümüz radyasyonu kendi besin kaynağına dönüştürüyor ve uzay araştırmalarını bile altüst edecek yeni bir kapı aralıyor.

Bilim dünyasını sarsan yeni bir araştırmaya göre, Çernobil’deki yasak bölgede radyasyondan beslenen gizemli bir mantar türü keşfedildi.

“Cladosporium sphaerospermum” adı verilen bu siyah mantarın, ölümcül radyasyonu adeta enerjiye dönüştürdüğü düşünülüyor.

TERK EDİLMİŞ REAKTÖRDE HAYATTA KALDI

ScienceAlert’in aktardığı bilgilere göre mantar, patlama sonrası en tehlikeli bölgelerden biri olan Çernobil’in yıkılmış reaktör duvarlarında bulundu.

İnsanların ölümcül radyasyon nedeniyle yaklaşamadığı bölge, bu sıra dışı canlı için bir yuva haline gelmiş durumda.

Bilim insanları, mantarın karanlık pigmenti melaninin, radyasyonu tıpkı bitkilerin güneş ışığını kullanması gibi "enerjiye çevirdiğini" düşünüyor.

Şaşırtıcı mekanizmaya “radyosentez” ismini verdiler.

Henüz tamamen kanıtlanmış değil, ancak mantarın davranışı bilim dünyasının ezberini bozan nitelikte.

RADYASYON MANTARI BESLİYOR MU? BULGULAR ÇARPICI

1990’larda yapılan ilk incelemelerde araştırmacılar, reaktörün içindeki aşırı radyasyona rağmen tüm bir mantar kolonisiyle karşılaştı. En dikkat çekeni ise melanin zengini siyah mantarlardı.

ABD’de yapılan deneyler, iddiaları daha da güçlendirdi:

Mantar radyasyona maruz kaldığında ölmedi,

Gelişimi yavaşlamadı,

Aksine daha hızlı büyüdü.

Bilim insanları, mantarın radyasyonu tehdit olarak değil, adeta ek bir “enerji kaynağı” olarak algıladığını söyledi.

KEŞFİN UZAY İÇİN ÖNEMİ: ASTRONOTLARI KORUYABİLİR

Sadece Çernobil’de değil, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yapılan bir deneyde de bu siyah mantarın kozmik radyasyona karşı olağanüstü dayanıklı olduğu görüldü.

Hatta uzayda Dünya’dakinden daha hızlı büyüdü.

Söz konusu tablo, bilim insanlarını önemli bir soruyla baş başa bıraktı:

"Radyasyonla beslenen bu mantar, astronotlar için doğal bir kalkan olabilir mi?"

NASA, Ay ve Mars’ta kurulması planlanan üslerde mantarlardan yapılmış radyasyon duvarları fikrini ciddi şekilde masaya yatırdı.

MELANİN: İNSANLARI GÜNEŞTEN, MANTARI RADYASYONDAN KORUYOR

Keşfin merkezindeki pigment melanin, insanlarda cilt rengini belirleyen madde. UV ışınlarından nasıl koruma sağlıyorsa, mantarda da radyasyonu emip dağıtıyor.

Çernobil çevresindeki kurbağalarda da benzer bir durum görüldü:

Melanin seviyesi yüksek olan koyu renkli kurbağalar radyasyona daha dayanıklı hale geldi.

Doğa adeta kendi savunma mekanizmasını geliştiriyor.

ÇERNOBİL’DEN UZAYA: BİLİMİN YENİ SINIRI

Bilim insanları hala net bir sonuca ulaşmış değil. Ancak tablo net:

Radyasyonla beslenen canlılar, bugüne kadar bildiğimiz tüm biyolojik kuralları zorluyor. Bilim insanlarına göre mantar radyasyondan arındırma çalışmalarında kullanılabilir.

Yeni enerji dönüşüm mekanizmalarını ortaya çıkarabilir,

Ay ve Mars kolonileri için devrim niteliğinde olabilir.

