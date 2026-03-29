Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı’nın (MSS), LinkedIn üzerinden kurduğu sahte profillerle NATO ve AB’den gizli belgeler sızdırdığı ortaya çıktı. Belçika istihbaratının radarına takılan "Kevin Zhang" kod adlı hayali danışman aracılığıyla akademisyenler, memurlar ve etkili şahsiyetlerin "maaşlı casusa" dönüştürüldü.

Belçika merkezli yürütülen devasa casusluk ağı, LinkedIn üzerinden kurulan sahte bağlantılarla Avrupa Birliği’nin en mahrem bilgilerini hedef aldı.

De Tijd ve L'Echo tarafından ifşa edilen bilgilere göre, Hong Kong merkezli Oriental Consulting şirketinde proje yöneticisi kılığında faaliyet gösteren "Kevin Zhang" profilinin arkasında, Şanghay merkezli Çinli casusların olduğu saptandı.

Kısa süre önce çevrimdışı hale getirilen profil, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı’nın (MSS) Avrupa operasyonlarını yöneten bölgesel bir kolu olduğu belirlendi. Çinli ajanlar, kendilerini ifşa etmeden Belçika, Fransa, İngiltere ve Hollanda’daki kritik isimlerle temas kurarak NATO ve AB hakkında hassas bilgilere ulaştı.

ÇİN AKADEMİSYENLERİ NASIL KULLANDI?

Hedef seçilen kişiler, farkında olmadan Çin için stratejik öneme sahip konular hakkında raporlar hazırlamaya teşvik edildi. Özellikle kritik ham maddelerle ilgili AB kısıtlamaları, birlik içindeki siyasi ilişkiler ve NATO'nun Tayvan stratejisi gibi "sınıflandırılmış" bilgiler bu ağ üzerinden Pekin'e aktarıldı.

Belçika Adalet Bakanı Annelies Verlinden, bu zekice tasarlanmış sistem sayesinde yıllar boyunca memurlar ve akademisyenlerin Çin yanlısı propaganda yaymak için de kullanıldığını doğruladı.

Kariyer fırsatları, yüksek ücretli makale siparişleri ve pahalı seyahat hediyeleriyle kurulan güven bağı, birçok kişinin farkında olmadan casusluk faaliyetlerine sürüklenmesine yol açtı.

ŞİFRELİ MESAJLAŞMA TUZAĞI

Çin istihbarat görevlilerinin "danışman" veya "kafa avcısı" kılığına girerek yürüttüğü bu süreçte, koronavirüs pandemisinden bu yana "endüstriyel bir ölçeğe" ulaşıldı.

Sahte iş ilanlarıyla ağa düşürülen kurbanlara önce kamuya açık kaynaklarla ilgili basit araştırmalar yaptırılarak yüzlerce avro ödendi.

Kişinin uzmanlığı test edildikten sonra, ödemeler binlerce avro çıkarılarak halka açık olmayan gizli bilgiler talep edilmeye başlandı. İletişimin hızla Telegram veya Signal gibi şifreli platformlara kaydırıldı.

Ödemeler kripto paralarla yapıldı.

Belçika Adalet Bakanı Verlinden internet ve sosyal medya platformlarının büyük güçler için birer "av sahasına" dönüştüğünü ifade ederek, siber stratejilere karşı direnç oluşturmanın jeopolitik bir zorunluluk haline geldiğini ekledi.

İstihbarat birimleri, yapay zeka ile üretilmiş profil fotoğraflarına ve şüpheli iş tekliflerine karşı tüm kamu personelini uyardı.

