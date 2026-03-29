Meteoroloji Adana için önemli bir uyarı yaptı. Salı gününün haftanın tek yağışsız günü olacağı ifade eden Meteoroloji, hava sıcaklığının akşam saatlerinde 18 dereceden 10’a düşeceğini bildirdi.

Türkiye genelinde bulutlu hava hakim olurken, Meteoroloji’den 2 milyondan fazla nüfuslu Adana için önemli bir uyarı geldi. Meteoroloji, Adana’da Salı hariç her gün yağış beklendiğini belirtti.

Meteoroloji’den nüfusu 2 milyonu aşan ile uyarı: Salı hariç her gün yağış var

SICAKLIK 10 DERECEYE DÜŞECEK

Meteoroloji’den alınan bilgiye göre Adana’da Pazar günü kuvvetli sağanak yağış etkili olacak, kentte hava sıcaklığının 18 derece, gece saatlerinde ise 10 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞSSIZ TEK GÜN SALI

Pazartesi günü yağışın devam edeceği ancak etkisini bir miktar azaltacağı belirtilirken, Salı gününün ise haftanın tek yağışsız günü olacağı ifade edildi. Havanın parçalı bulutlu geçmesi beklenirken, Salı günü sıcaklığın 18 derece civarında olacağı öğrenildi.

Meteoroloji verilerine göre Adana’da Çarşamba gününden itibaren yağışlı hava yeniden etkisini gösterecek. Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde de aralıklarla sağanak yağışların devam etmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının 19 ila 22 derece arasında değişeceği öngörülüyor.

32 İLDE SAĞANAK YOLDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugünkü hava durumu raporuna göre ise 32 ilde sağanak, 8 ilde karla karışık yağmur bekleniyor. Bugünkü raporda şöyle denildi:

Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yüksekleri ile zamanla Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege, Akdeniz, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Şehir Hava Durumu En Yüksek Sıcaklık (°C) Ankara Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu 11 İstanbul Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı 12 İzmir Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16 Adana Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı 20 Antalya Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18 Samsun Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 16 Trabzon Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu 13 Erzurum Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 9 Diyarbakır Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15

Haberle İlgili Daha Fazlası