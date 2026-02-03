ABD’de uzun süredir tartışma konusu olan Epstein dosyasında dengeler değişti. ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kongre’den gelen celplere önce direndi, ardından hor görme ve hapis ihtimali gündeme gelince geri adım attı. Clinton çifti, Temsilciler Meclisi önünde ifade vermeyi kabul ederken Washington’da tansiyon yeniden yükseldi.

ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın dosyası kapsamında Temsilciler Meclisi Denetim ve Kamu Reformu Komitesi önünde ifade vermeyi kabul etti.

Clinton çifti Epstein soruşturmasında köşeye sıkıştı: Kongre önünde ifade verecekler

CELP KRİZİ SONRASI GERİ ADIM

Clinton çifti, geçen ay Kongre tarafından gönderilen mahkeme celplerine uymamayı tercih etmişti.

Kongre’de haklarında hor görme oylaması yapılmasına ramak kala gelen karar, Trump döneminde Adalet Bakanlığı sürecinin yeniden devreye girmesi ve hapis ihtimalinin gündeme taşınmasıyla Washington’da tartışmalara neden olmuştu.

Temsilciler Meclisi bu hafta Clinton’lar hakkında Kongre’ye itaatsizlik oylaması yapmaya hazırlanması üzerine çiftin tutumu değişti.

Temsilciler Meclisi Kuralları Komitesi, hafta sonu hor görme kararlarını ele almak üzere toplandı. Clintonların ifade vermeye hazır olduklarını bildirmesi üzerine süreç geçici olarak durduruldu.

Kuralları Komitesi Başkanı Virginia Foxx, Clintonların hangi şartları kabul ettiğinin netleşmesi gerektiğini söyledi. Foxx, kısa sürede somut bir uzlaşma sağlanmazsa hor görme sürecinin yeniden başlatılacağını dile getirdi.

EPSTEİN DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Denetim Komitesi, Clinton çiftinin planlanan ifadeye katılmaması üzerine Ocak ayında iki parti desteğiyle hakaret suçlamalarını onaylamıştı. Clintonlar ise Epstein’ın suçlarından haberdar olmadıklarını savunmuş, celplerin geçerli bir yasama amacına dayanmadığını ileri sürmüştü.

Bill Clinton’ın sözcüsü, eski başkan ve eşinin Kongre sürecine katılmayı kabul ettiğini ve bu adımın herkes için geçerli bir emsal oluşturmasını istediklerini söyledi.

CUMHURİYETÇİLER TEMKİNLİ, DEMOKRATLAR TEPKİLİ

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Başkanı James Comer, Clintonların şartları kabul ettiğini ancak ifade tarihleri dahil birçok detayın belirsiz olduğunu söyledi. Sürecin bundan sonraki adımlarının komite üyeleriyle değerlendirileceğini aktardı.

Demokrat üyeler ise Cumhuriyetçilerin süreci siyasi baskı aracı olarak kullandığını savundu. Bazı isimler, hor görme oylamasının sürmesi halinde bunun Epstein soruşturmasına zarar vereceğini aktardı.

WASHİNGTON’DA TANSİYON YÜKSELDİ

Temsilciler Meclisi'nin eski Başkanı Nancy Pelosi, sürecin Clintonlar açısından her durumda kayıp anlamına geldiğini paylaştı.

ABD'NİN KANAYAN YARASI: CLİNTONLAR

Hillary Clinton Dışişleri Bakanı iken şahsi e-mailini devletin diplomatik işleri için kullandığı ortaya çıkan Clinton, bu konuda soruşturma geçirmişti. ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün Kongre'ye sunduğu eski CIA Direktörü Brennan'ın notlarında, Demokrat aday Clinton'ın dikkatleri kendi e-mail skandalından uzaklaştırmak için Trump'ı Rusya ile ilişkilendirme planından bahsettiği ortaya çıkmıştı.

Trump'ın 2016 kasımda seçimi kazanmasından kısa bir süre sonra ise Rusya'nın Trump lehine ABD seçimlerine karıştığı iddiası gündeme gelmişti.

Bir süre sonra bu iddialar soruşturmaya dönüşürken, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı emekli general Michael Flynn, Rusya ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Savcı Robert Mueller tarafından yönetilen soruşturmada Rusya'nın seçime karışmaya teşebbüs ettiği ancak Trump'ın lehine bir etkide bulunduğunun tespit edilmediği ortaya çıkmıştı.

Demokratlar ise Trump'ı Temsilciler Meclisinde soruşturmayı engellemeye çalıştığı gerekçesiyle "görevi kötüye kullanma" ve "adaleti engelleme" suçlarından yargılamıştı. Yargılama sonucunda Trump suçlu bulunduysa da bu süreç Başkanı azletmeye evrilmemişti.

