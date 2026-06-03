İhlas Haber Ajansı
Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya’ya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Endonezya’nın başkenti Jakarta’ya geldi.
Özetle DinleDışişleri Bakanı Fidan, Endonezya’ya geldi
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Dünya 2 dk önce
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Singapur temasları sona ermesinin ardından Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya geldiği belirtildi.
- Bakan Fidan, Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya ulaştı.
- Endonezyalı mevkidaşı Sugiono tarafından havalimanında karşılandı.
- Jakarta ziyareti kapsamında Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabul edilecek.
- Dışişleri Bakanı Sugiono ile görüşecek.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Singapur temasları sona erdi.
BAKAN FİDAN'A SICAK KARŞILAMA
Bakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Endonezya’nın başkenti Jakarta’ya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Sugiono tarafından havalimanında karşılandı.
Bakan Fidan, Jakarta ziyareti kapsamında bugün Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabul edilecek ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile görüşecek.
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