Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Endonezya’nın başkenti Jakarta’ya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Singapur temasları sona erdi.

BAKAN FİDAN'A SICAK KARŞILAMA

Bakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Endonezya’nın başkenti Jakarta’ya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Sugiono tarafından havalimanında karşılandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya’ya geldi

Bakan Fidan, Jakarta ziyareti kapsamında bugün Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabul edilecek ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile görüşecek.

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