Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7 Aralık’ta Doha’da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.

Diplomatik kaynaklara göre Bakan Fidan, 8 Aralık Hürriyet Günü vesilesiyle Suriye halkını ve mevkidaşını kutladı. Türkiye’nin Suriye’de istikrar, güvenlik ve refahın sağlanmasına yönelik çabalara destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

Doha’daki görüşmede ikili konular, bölgesel gelişmeler ve 10 Mart mutabakatının son durumu ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu kapsamında bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kabul edildi.

SOMALİ TEMASI: FİDAN, CUMHURBAŞKANI HASAN ŞEYH MAHMUD TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Bakan Fidan, Doha temasları kapsamında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından da kabul edildi.

Görüşme, 23. Doha Forumu marjında gerçekleşti. Fidan ve Mahmud, Türkiye ile Somali arasındaki işbirliği başlıklarını değerlendirdi.

