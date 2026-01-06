ABD ve Avrupa basını, Karadeniz’de dengelerin yeniden şekillendiğini yazdı. Ukrayna saldırılarıyla ağır kayıplar veren Rusya’nın donanmasını ayakta tutmak için attığı adımlar Washington’da yakından izlenirken, analizlerin ortak noktasında Türkiye’nin belirleyici rolü öne çıktı.

RUSYA YENİ KURTARMA GEMİSİNİ HİZMETE ALDI

Ukrayna savunma haber sitesi Militarnyi’nin aktardığı bilgilere göre Rusya, Proje 22870 kapsamında inşa edilen “Mikhail Chekov” adlı kurtarma ve çekme gemisini resmen hizmete soktu. Gemi, 29 Aralık 2025’te Rus Donanması envanterine girdi ve Karadeniz Filosu’na atandı.

Bayrak çekme töreni Hazar Denizi kıyısındaki Kaspiysk’te yapıldı. Gemi, Astrakhan Gemi İnşa Fabrikası’nda üretildi ve aynı sınıfta inşa edilen yedinci gemi oldu.

AĞIR KAYIPLAR SONRASI ZORUNLU HAMLE

ABD basınına yansıyan değerlendirmelerde, Rusya’nın bu adımı bir tercih değil zorunluluk olarak gördüğü aktarıldı.

Ukrayna’nın insansız hava araçları ve Batı menşeli silahlarla yürüttüğü saldırılar sonucunda Rusya, Karadeniz’de çok sayıda savaş ve destek gemisini kaybetti ya da kullanılamaz hale getirdi.

2022’de Snake Adası yakınlarında vurulan kurtarma gemisi de bu kayıplar arasında yer aldı.

Yeni geminin hizmete alınması, Moskova’nın Karadeniz’deki varlığını tamamen kaybetmemek için attığı acil adım olarak değerlendirildi.

TEKNİK KAPASİTE DİKKAT ÇEKİYOR

Proje 22870 sınıfındaki gemiler, hasarlı savaş gemilerine yardım, personel tahliyesi, çekme operasyonları ve yangınla mücadele görevleri için tasarlandı. Ayrıca 60 metreye kadar derinlikte dalış operasyonları yapabiliyor.

Yaklaşık 1.605 ton deplasmana sahip gemi, 57 metre uzunluğunda ve 14 knot azami hıza ulaşabiliyor.

ABD BASINI UYARDI: TÜRKİYE KİLİT ÜLKE

ABD’de yer alan değerlendirmelerde, Karadeniz’deki her askeri hareketliliğin doğrudan Türkiye’yi ilgilendirdiği vurgulandı. Montrö Sözleşmesi ile Boğazlar üzerinde kontrol sahibi olan Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna savaşının deniz cephesinde denge unsuru olduğu hatırlatıldı.

Analizlerde, Rusya’nın Karadeniz’de yeniden güç kazanma girişimlerinin Türkiye’siz bir denklemde ilerleyemeyeceği açık şekilde ifade edildi:

"Rusya’nın kurtarma gemisi hamlesi, Karadeniz’de tansiyonun düşmediğine işaret etmekte. Ukrayna saldırıları sürerken, Moskova’nın kayıpları telafi etme çabası bölgeyi yeni bir gerilim hattına taşıyor. Bu süreçte Türkiye’nin atacağı adımların, savaşın deniz boyutunu doğrudan etkileyecek."

AVRUPA BASINI DA YAZDI: UKRAYNA DOSYASINDA İTİCİ GÜÇ ANKARA

Avrupa merkezli Decode39, Ukrayna krizinde iki başat gücün öne çıktığını yazdı. Haberde, Roma ve Ankara’nın paralel ama giderek yakınlaşan iki hatta süreci sürüklediği aktarıldı. Analizde, Türkiye’nin arabulucu rolü ve Karadeniz’deki belirleyici konumu özellikle öne çıkarıldı.

ROMA AB’Yİ SÜRÜKLERKEN, ANKARA SAHAYI TUTUYOR

Decode39’a göre İtalya, Avrupa Birliği içinde Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantileri ve üyelik perspektifinin siyasi taşıyıcısı konumunda yer alıyor. Buna karşılık Türkiye, sahada etkili, masada belirleyici ve diplomasi kanallarını açık tutan aktör olarak tanımlanıyor.

Haberde, “Türkiye bir kez daha arabulucu ve Karadeniz güvenliğinin temel garantörü olarak öne çıkıyor” ifadesine yer verildi.

PARİS ZİRVESİNDE TÜRKİYE VURGUSU

Paris’te düzenlenen “İstekli Koalisyon” liderler toplantısına dikkat çekilen analizde, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın zirvenin kilit isimlerinden biri olduğu yazıldı. Toplantıda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in yanı sıra ABD, NATO ve Ukrayna temsilcileri de yer aldı.

Decode39, bu tablo içinde Türkiye’nin klasik bir Avrupa hattının dışında ama tamamlayıcı ve vazgeçilmez bir rol üstlendiğini kaydetti.

ANKARA’DAN NET MESAJ: KALICI BARIŞ İÇİN DİPLOMASİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Türkiye’nin tutumunu açık şekilde masaya koyduğuna değinilirken, Türkiye’nin, daha önce İstanbul’da yapılan müzakere turları ve gerçekleştirilen esir değişimlerini referans alarak, Ukrayna ile Rusya arasında yeni doğrudan görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğu mercek altına alındı.

KARADENİZ FAKTÖRÜ: ANAHTAR TÜRKİYE’DE

Decode39 analizinde Karadeniz güvenliğinin altı özellikle çizildi. Bölgedeki limanlara ve gemilere yönelik insansız hava aracı saldırıları hatırlatılarak, Türkiye’nin Montrö Sözleşmesi çerçevesinde üstlendiği rolün stratejik önemi vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan son telefon görüşmesinin de bu bağlamda değerlendirildiği aktarıldı.

AB PARA KOYUYOR, TÜRKİYE ZEMİN KURUYOR

Haberde, Avrupa Birliği’nin Kiev’e yönelik 90 milyar avroluk kredi paketini devreye sokmaya hazırlandığı belirtilirken, Ankara’nın mali değil diplomatik ve güvenlik eksenli bir ağırlık oluşturduğu kaydedildi. Brüksel’in fon sağladığı, Türkiye’nin ise çatışmanın en hassas alanlarında denge kurduğu ifade edildi.

MACARİSTAN AYRIŞIYOR, TÜRKİYE MERKEZDE KALIYOR

Analizde, Macaristan’ın Ukrayna politikasında AB çizgisinin dışında kaldığına dikkat çekilirken, Türkiye’nin farklı aktörlerle aynı anda konuşabilen nadir ülkelerden biri olduğu vurgulandı. Bu durumun Ankara’yı krizin vazgeçilmez aktörlerinden biri haline getirdiği yazıldı.

SONUÇ NET: ANKARA’SIZ DENKLEM KURULAMIYOR

Decode39, Ukrayna krizinin geldiği noktada iki yaklaşımın kesiştiğini belirtti. Brüksel siyasi ve mali destek sütununu güçlendirirken, Roma güvenlik garantilerini savunuyor. Ankara ise özerk ama tamamlayıcı bir diplomatik hat kurarak sürecin merkezinde yer alıyor.

Avrupa basınına göre, çatışmanın en kritik aşamasında Türkiye’siz bir çözüm ihtimali masada bulunmuyor.

