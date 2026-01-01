Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ankara’da bir araya geldi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov Türkiye'ye geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşme başkent Ankara’da gerçekleşti. Toplantının içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Görüşme, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik temasların hız kazandığı bir dönemde yapıldı.

Hem Moskova hem de Kiev ile temaslarını sürdüren Türkiye, çatışmanın çözümüne yönelik girişimlerde aktif rol oynayan ülkeler arasında yer alıyor.

AVRUPA’NIN UKRAYNA BARIŞ PLANINDA TÜRKİYE

Alman basını, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’da muhtemel bir ateşkesi izlemek için hazırladığı planlarda Türkiye’nin rolünün öne çıktığını yazdı. Diplomatik kaynaklara dayandırılan değerlendirmelerde, Ankara’nın özellikle Karadeniz hattında kilit bir konumda yer aldığı ifade edildi.

AVRUPA ATEŞKES İÇİN GÖNÜLLÜ KOALİSYON HAZIRLIĞINDA

Die Welt gazetesine göre Avrupa ülkeleri, Rusya ile Ukrayna arasında sağlanabilecek bir ateşkesi denetlemek amacıyla “gönüllüler koalisyonu” kurmaya hazırlanıyor. Plan kapsamında ilk altı ay içinde 10 ila 15 bin Avrupalı askerin Ukrayna’ya gönderilmesi öngörülüyor.

PLANLARIN MERKEZİ BRÜKSEL, ASKERİ ÇALIŞMALAR PARİS VE LONDRA’DA

Diplomatik kaynaklar, Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerinin büyük ölçüde hazır olduğunu aktarıyor. Çalışmaların İngiltere ve Fransa’dan askeri uzmanlar tarafından Brüksel ile koordinasyon içinde yürütüldüğü belirtiliyor. Fransa ve İngiltere’nin gerekmesi halinde kara unsurlarıyla sürece katılmaya hazır olduğu öne sürüldü.

KARADENİZ’DE TÜRKİYE KİLİT AKTÖR

Mevcut taslaklara göre ateşkesin hava ve denizden izlenmesi planlanırken, Karadeniz hattında bu görevin Türkiye tarafından üstlenebileceği belirtildi. Ankara’nın bölgedeki dengeleyici rolü ve askeri kapasitesi nedeniyle Avrupa tarafından doğal bir ortak olarak görüldüğü aktarıldı.

TÜRKİYE KOALİSYON TOPLANTILARINDA YER ALDI

Die Welt’in aktardığına göre Türkiye, ateşkesi izlemek üzere oluşturulması planlanan gönüllü koalisyonun bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Ankara’nın son aylarda yapılan toplantılarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından temsil edildiği bilgisi paylaşıldı.

AB’DEN RUSYA’YA YENİ YAPTIRIM HAZIRLIĞI

Öte yandan Avrupa Birliği, savaşın dördüncü yılına girilirken Rusya’ya yönelik yeni bir yaptırım paketi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Alman basınına göre AB, Şubat ayında 20’nci yaptırım paketini kabul edecek. Yeni paketin enerji ve bankacılık sektörlerini kapsaması bekleniyor.

