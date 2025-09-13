Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünya'ya çarpacak! Altı gün sürecek koronal delik fırtınası yolda

Dünya’ya çarpacak! Altı gün sürecek koronal delik fırtınası yolda

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünya’ya çarpacak! Altı gün sürecek koronal delik fırtınası yolda
Dünya Haberleri

Dünya’ya çarpacak manyetik fırtına için geri sayım başladı. Güneş’teki dev koronal delikten yayılan akımlar, 13-14 Eylül’de etkisini gösterecek. Uzmanlar, fırtınanın altı güne kadar sürebileceğini ve 14-16 Eylül’de zirve yapacağını duyurdu. Jeomanyetik aktivitenin G2 ve G3 şiddetinde olması bekleniyor.

Güneş’teki dev koronal delik nedeniyle Dünya’da bu hafta sonu güçlü bir manyetik fırtına bekleniyor. Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü'ne (RAN) bağlı Güneş Astronomisi Laboratuvarı, 13-14 Eylül tarihlerinde G2 ve G3 şiddetinde fırtınaların görülebileceğini duyurdu.

Jeomanyetik aktivitenin zirvesi 14-16 Eylül tarihleri arasında yaşanması bekleniyor.

 Bozulmalar altı güne kadar sürebilecek.

Dünya’ya çarpacak! Altı Gün sürecek koronal delik fırtınası yolda - 1. Resim

GÜNEŞ'TEKİ KORONAL DELİK DÜNYA'YA YÖNELDİ

11 Eylül Çarşamba günü, koronal delik Güneş’in görünen diskinin merkezine ulaşmıştı.

Güneş rüzgarlarının etkisiyle, Dünya’nın manyetosferinde belirgin bozulmalar oluşması bekleniyor.

Laboratuvar açıklamasında, "Mevcut hesaplamalara göre G2 seviyesinin üzerindeki fırtınalar şu anda beklenmiyor. Ancak bu öncü bir değerlendirme, çünkü ana parametreler ancak Dünya doğrudan bozulmuş uzay bölgesine girdiğinde ölçülebilecek" denildi.

EYLÜL AYI REKORLARLA BAŞLADI

2025 yılının Eylül ayı, jeomanyetik fırtınalar açısından alışılmadık bir şekilde hareketli geçiyor. Ayın ilk 10 gününde gezegen çapında üç büyük manyetik fırtına kaydedildi (2, 6 ve 10 Eylül). Karşılaştırma yapılırsa, Ağustos ayında yalnızca tek bir jeomanyetik fırtına gözlemlenmişti.

SUBBURLAR DİKKAT ÇEKTİ: BİLİNMEYEN BİR FIRTINA GELDİ

10 Eylül’de, bilim insanlarının açıklayamadığı bir ani manyetik fırtına Dünya’yı vurdu. Başta, bu fırtınanın Güneş’ten fırlayan büyük bir protuberansla ilgili olduğu düşünülse de, Dünya’ya çarpan herhangi bir madde tespit edilemedi. 

Güneş aktivitesi %70 arttı

RAS uzmanları, Güneş'in aktivitesinin son üç ayda %70 oranında arttığını ve 2024 başındaki seviyeye döndüğünü iletti. 

Kaynak: Dış Haberler

