Erdoğan'dan külliyede diplomasi trafiği: Büyükelçiler güven mektubu sundu

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mart 2024 17:54 - Güncelleme: 12 Mart 2024 18:32 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haber

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüştü. Erdoğan Zerdari'yi seçim başarısından dolayı tebrik etti. Erdoğan aynı zamanda Külliye'de Kore, Arnavutluk ve Burindi Büyükelçilerini kabul etti.