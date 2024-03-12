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Haberler > Dünya > Erdoğan'dan külliyede diplomasi trafiği: Büyükelçiler güven mektubu sundu

Erdoğan'dan külliyede diplomasi trafiği: Büyükelçiler güven mektubu sundu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan&#039;dan külliyede diplomasi trafiği: Büyükelçiler güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüştü. Erdoğan Zerdari'yi seçim başarısından dolayı tebrik etti. Erdoğan aynı zamanda Külliye'de Kore, Arnavutluk ve Burindi Büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, Arnavutluk ve Burundi Büyükelçileri ile görüştü. Büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

ERDOĞAN'DAN PAKİSTAN LİDERİNE TEBRİK

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerdari'yi Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin her alanda gelişmesini beklediğini söyleyerek yeni dönemin Pakistan için hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel seçim sürecinde Pakistan’da gerçekleşen terör saldırılarını kınadı; Türkiye’nin terörle mücadelede Pakistan’ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

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ARNAVUTLUK VE BURİNDİ'DEN ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU

Erdoğan, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Jeong'u, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis'i, Filipinler Büyükelçisi Henry S. Bensurto'yu, Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej ve Burundi Büyükelçisi Didace NTureka'yı kabul etti.

Erdoğan'dan külliyede diplomasi trafiği - 3. Resim

Kadzadej ve NTureka, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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