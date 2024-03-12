Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son seçimim" demişti! Bakan Tunç'tan açıklama var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu benim için final, son seçimim" açıklamasıyla ilgili konuştu. Tunç, "116. maddenin ikinci fırkasında, Bozdağ'ın da bahsettiği gibi, o durumda 3. dönem için adaylık yolu açılır. Bakalım, daha çok zaman var. 4 yıl içinde neler olur neler biter, Mevlam neler gösterir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçtiğimiz akşam katıldığı bir programda yerel seçimler için, “Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" dedi.

"SEÇİMLERİN YENİLENMESİ HALİNDE..."

Erdoğan'ın sözleri gündem olurken AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, konuyla ilgili olarak "TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa Cumhurbaşkanı Adayı olması anayasal hakkıdır." ifadelerini kullandı.

"4 YIL İÇİNDE NELER OLUR NELER"

Gelişmeler dikkatle izlenirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını cevapladı. Tunç, şunları söyledi: "Tabi sayın Cumhurbaşkanımız anayasamızın kuralını hatırlattı. 116. maddenin ikinci fırkasında, Bozdağ'ın da bahsettiği gibi, o durumda 3. dönem için adaylık yolu açılır. Bakalım, daha çok zaman var. 4 yıl içinde neler olur neler biter, Mevlam neler gösterir."