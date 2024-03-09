Erdoğan, 'bu son seçimim' demişti... AK Partili Elitaş, Anayasa'yı işaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin, "Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak." demişti. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş Erdoğan'ın sözlerini değerlendirdi. Elitaş, "Anayasa gereği 3'üncü kere aday olması mümkün değil. Ama millet isterse, biz liderimizle ölüm bizi ayırıncaya kadar devam etmek isteriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Gençlik Buluşması öncesinde vakfın 81 il temsilcisiyle bir araya gelmişti.

Burada yerel seçimlere ilişkin konuşan Erdoğan, "Adeta nefes almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. " ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın sözlerine AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan değerlendirme geldi. Elitaş Anayasa'ya işaret ederek "Biz liderimizle ölüm bizi ayırıncaya kadar devam etmek isteriz" dedi.

Kırşehir'de AK Parti seçim bürosunda seçmenle bir araya gelen Elitaş, şu ifadeleri kullandı:

"TARİH BAŞARILARINI ALTIN HARFLERLE YAZACAK"

"Siyasetten nasıl devam edileceği konusu halkın gönüllerinin işidir. Biz birlikte 23 yıldır beraber çalıştığımız, yol arkadaşı olmaktan gurur duyduğumuz bir ustadan öğrendiğimiz siyaseti vatandaşla kucaklaşan vatandaşın gönlüne girmeyi olağanüstü şekilde bilen belki dünya tarihinde olmayan her girdiği seçimi kazanan bir liderle beraber olmak bizim için çok büyük bir şeref. Cumhuriyet tarihi, Cumhurbaşkanımızın başarılarını herhalde altın harflerle yazacak.

"MİLLET İSTERSE BİZ LİDERİMİZLE DEVAM ETMEK İSTERİZ"

Şu anda; Cumhurbaşkanımızın 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Anayasa gereği 3'üncü kere aday olması mümkün değil. Ama millet isterse ki 'Tayyip Erdoğan devam etsin' diye o konuda siyaset üzerine baskı yaparsa siyaset kurumu da bu konuyla ilgili bir kanaat oluşturursa biz liderimizle ölüm bizi ayırıncaya kadar devam etmek isteriz."

"ERDOĞAN-BAHÇELİ ÖRNEK BİR İTTİFAK OLUŞTURDU"

Siyasetin vefa ve nezaket işi olduğunu açıklayan Elitaş, "Siyaset nezaket işidir. Siyaset, sadakat işidir. Siyaset vefa işidir. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden sonra Türkiye'de çok şey değişti. Liderimiz, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte ülkücü hareketin lideri Doktor Devlet Bahçeli'nin bir araya geldiği 8 yıla yakın bir zamandır bir kardeş, bir vatan sevdalısı iki liderin birlikteliği Türkiye'ye örnek olduğu gibi dünyaya da örnek oldu. O günden bu tarafa hiçbir yaşam içinde bulunmadan hiçbir koltuk sevdasında gayret göstermeden iki liderin sadece Türkiye meselesinin büyütüldüğü sadece Türkiye'nin menfaati nedir? Onunla birlikte hareket ettiğinin dünyaya örnek gösterilecek bir yol arkadaşlığını, bir dava arkadaşlığının göstergesidir" diye konuştu.