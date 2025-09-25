Erdoğan–Trump Zirvesi’nde saatler kala: Masadaki başlıklar belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geliyor.

Türkiye saatiyle 18.00’de Erdoğan, Trump tarafından resmi törenle karşılanacak.

Saat 18.15’te Oval Ofis’te ikili görüşme gerçekleşecek.

18.45’te ise Kabine Odası’nda öğle yemeğinde kritik başlıklar masaya yatırılacak.

Türkiye saatiyle 18.00’de başlayacak görüşme öncesinde masaya gelecek başlıklar netleşti. F-35 ve F-16 dosyalarından Gazze’deki saldırılara, Suriye’den Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok sıcak konu liderlerin gündeminde olacak.

MASADA NELER VAR? Zirvede ele alınması beklenen başlıklar şunlar: Türkiye’nin F-35 programındaki durumu, savunma sanayii iş birlikleri ve F-16 tedariki, Suriye’de istikrar ve terörle mücadele, Gazze’de İsrail saldırıları ve insani yardımlar, Doğu Akdeniz’de enerji dengesi, Rusya–Ukrayna savaşı ve Heybeliada Ruhban Okulu meselesi Erdoğan, görüşmede İsrail’in Gazze’deki saldırılarının durdurulması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için yapılması gerekenleri Trump’a aktaracak. Washington’daki zirvede ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı ele alınacak; İstanbul’da gerçekleştirilen müzakereler dahil iki ülkenin barış çabaları değerlendirilecek. Görüşmede Suriye’nin toprak bütünlüğü, istikrarın sağlanması ve terör örgütü PKK/SDG’nin durumu da gündemde olacak.

Beyaz Saray'da tarihi buluşma öncesi Trump'tan Erdoğan'a jest: Blair House hazır!

KAZAN-KAZAN YAKLAŞIMI ŞART'

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Kıdemli Araştırmacısı Doç. Dr. Murat Aslan, AA Analiz için kaleme aldığı yazıda şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşmesi ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele almada bir kırılma noktası olabilir. Önemli olan iki ülkenin karşılıklı çıkarlarına ve kaygılarına saygı duymaları ve sadece sembolik değil, somut kazanımlar elde etmeleridir; bunu da ‘kazan-kazan’ yaklaşımıyla gerçekleştirmeleridir.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’da kritik bir zirvede bir araya geliyor.

ERDOĞAN-TRUMP TEMASLARINDA YENİ DÖNEM

AA için analiz yazan Murat Aslan, iki liderin BM Genel Kurulu marjında artan diplomasi trafiğine dikkat çekti. Erdoğan’ın en son 2019’da Beyaz Saray’da ağırlanmasının ardından iki lider Haziran ayında NATO Zirvesi’nde görüşmüştü.

Aslan’a göre, Biden döneminde soğuyan ilişkiler, Trump’ın yeniden başkan seçilmesiyle farklı bir atmosfere taşındı. Trump’ın seçim sürecinde Erdoğan’a yönelik olumlu söylemleri, görüşmenin gergin değil yapıcı bir zeminde ilerleyeceğine işaret ediyor.

TİCARET VE YATIRIMDA 100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

İki liderin masasında ticaret ve yatırımlar da var. 2024 sonunda 33 milyar dolar olan ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. ABD’nin Türkiye’de 15 milyar dolarlık yatırımı bulunurken, Türk şirketlerin ABD’deki yatırımları 12 milyar dolar seviyesinde.

SAVUNMA SANAYİİ VE F-35 DOSYASI

Savunma başlıkları arasında F-16, F-35 ve yolcu uçakları öne çıkıyor. Türkiye’nin KAAN savaş uçağı için ihtiyaç duyduğu motorların temini, F-35 projesine dönüş ihtimali ve ambargoların kaldırılması görüşmede gündeme gelecek.

GAZZE VE BÖLGESEL KRİZLER

Trump için öncelikli başlığın Rusya-Ukrayna savaşı, Erdoğan için ise Gazze’deki saldırıların son bulması olduğuna dikkat çeken Aslan, iki liderin yapıcı diyalog içinde daha hızlı sonuç alabileceğini belirtti.

Azerbaycan-Ermenistan, Suriye, Libya ve Balkanlar da görüşmenin yan dosyaları arasında yer alıyor.

NETANYAHU FAKTÖRÜ

Analizde, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Trump’a baskı yaparak Türkiye’ye karşı kışkırtıcı bir tutum takınabileceği de hatırlatıldı.