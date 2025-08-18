Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan tarihi sözler! "En kıymetli şey gibi özen göstermek zorundayız"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ulusa sesleniş konuşmasında, 8 Ağustos'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptıkları üçlü zirveyi ve iki ülke arasındaki barış sürecini değerlendirdi.

ABD'nin başkenti Washington D.C'de, devletlerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve yargı yetkisine saygı esasına dayanan karşılıklı yükümlülükleri kayda geçirdiklerini belirten Paşinyan, ulaşım bağlantılarının açılması hususuna özel önem verdiklerini söyledi. Paşinyan, Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan arasında Ermenistan toprakları üzerinden engelsiz iletişimin sağlanması hususunun Ermenistan için uluslararası alanda tanınmış iletişim garantileri ve iş birliği için yeni perspektifler anlamına geldiğini kaydetti.

"HALKLARIMIZ İÇİN DÜŞMANLIĞI GERİDE BIRAKIP İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ KURMA YÖNÜNDE TARİHİ FIRSAT"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le iki ülke arasında düşmanlık sayfasını kapatma hususunda mutabık kaldıklarını söyleyen Paşinyan, şunları dile getirdi:

"Sınırların değiştirilmesi amacıyla güç kullanılmasının kabul edilemezliği ilkesinin koşulsuz olduğunu ve gözden geçirilemeyeceğini beyan ettik. Bu, halklarımız için düşmanlığı geride bırakıp iyi komşuluk ilişkileri kurma yönünde tarihi bir fırsattır. Bugün ve gelecekte her türlü rövanş girişimini kesin olarak reddettik."

"ERMENİSTAN İLE AZERBAYCAN ARASINDA BARIŞ TESİS EDİLMİŞTİR"

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış tesis edilmiştir. 8 Ağustos'tan itibaren biz tamamen yeni bir gerçeklikte yaşıyoruz. Bu yeni bir Güney Kafkasya'dır, bu yeni bir Ermenistan Cumhuriyeti'dir. Ve bu gerçeği kavramalıyız." dedi.

"BUGÜN, ESKİ SAYFALARI KAPATMA VE YENİ SAYFALARI AÇMA İMKANI VAR"

Bağımsızlığın ilk günlerinden bu yana çatışma atmosferinde yaşadıklarını hatırlatan Paşinyan, "Barış bizim için tanıdık olmayan, birçok açıdan yabancı bir olgudur. Ama sizleri bu anın önemini küçümsememeye çağırıyorum. Bugün bizlerin, eski sayfaları kapatma ve yeni sayfalar, barışın, üretimin ve gelişmenin sayfalarını açma imkanı vardır." diye kaydetti.

"BU YENİ BİR YAŞAMDIR, TARİHİN YENİ BİR AŞAMASIDIR"

Paşinyan, hiç kimsenin barışı ihmal etme hakkına sahip olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan'la Ermenistan arasında tesis edilen barışa her gün, sahip olduğumuz en kıymetli şey gibi özen göstermek zorundayız. Bu yeni bir yaşamdır. Tarihin yeni bir aşamasıdır. Biz artık yeni şekilde yaşamalıyız. Düşünce tarzımızı, dilimizi, toplumsal alışkanlıklarımızı, devlet yaklaşımlarımızı, ekonomik modellerimizi değiştirmeliyiz. Çünkü barış farklı bir mantık, farklı bir psikoloji gerektiriyor."

Washington D.C'de elde edilen mutabakatla 30 yıldan fazladır izolasyonda bulunan Ermenistan'ın inanılmaz fırsat elde ettiğini belirten Paşinyan, şunları kaydetti:

"Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ulaşım bağlantıları, toprak bütünlüğü, egemenlik, yargı yetkisi, sınırların dokunulmazlığı ilkeleri temelinde açılacaktır. Biz daha önce sınır geçişinin kolaylaştırılmasına hazır olduğumuzu beyan etmiştik. Bu husus, önümüzdeki ayrıntılı görüşmelerin konusu olacak. Ama bu hiçbir yeni tehdit içermiyor. Çünkü Washington deklarasyonunda karşılıklılık ilkesi kayda geçirilmiştir. Bu da Azerbaycan'la dengeli ve karşılıklı kabul edilebilir çözümler bulunacağının garantisidir."

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, iki ülke arasındaki birtakım ihtilaflı arazilerin sınır belirleme ve sınır çizme sürecinde çözüleceğini bildirdi.

"KARABAĞ ERMENİLERİNİN DÖNMESİ GERÇEKÇİ DEĞİLDİR VE BARIŞ İÇİN TEHLİKELİDİR"

Karabağ meselesinin bazı çevreler tarafından Ermenistan'ın bağımsızlığını ve devletleşmesini geliştirmesini engellemek için bir araç olarak kullanıldığını vurgulayan Paşinyan, "Mültecilerin (Karabağ Ermenilerinin) Azerbaycan'a dönmesi gerçekçi değildir ve barış için tehlikelidir. Ermenistan, uluslararası toplumla birlikte onlar için ülkemizde yaşam ve entegrasyon koşullarını oluşturmalıdır." dedi.

Paşinyan, elde ettikleri barışın her gün korumaları gereken yeni bir gerçeklik olduğunu söyleyerek konuşmasını şöyle tamamladı: