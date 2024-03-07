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Ermenistan'da bir adam, "Paşinyan gitsin" diye kendini yakmaya çalıştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ermenistan, Erivan, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ermenistan'da bir vatandaş hükümet binasının yakınında kendini yakmaya çalıştı. Polis ekipleri, "Paşinyan gitsin, başbakanlığa talibim. Paşinyan, Ermeni değil" diyen şahsa engel oldu.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hareketli dakikalar yaşandı.

POLİS ENGEL OLDU

Bir adam hükümet binasının önüne gelerek, üzerine yakıt döküp kendini yakmaya çalıştı Ancak polis memurları şahsı müdahale ederek engelledi.

"PAŞİNYAN GİTSİN"

Sürekli bağıran adamın, "Tüm dünyanın kurtuluş planı benimle, ben tüm dünyanın enerjisiyim. Ermenisiz Ermenistan programını tek kişi uyguluyor, o Paşinyan değil. Paşinyan gitsin, başbakanlığa talibim." dediği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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