Etiyopya’da turistik gezi sırasında düzenlenen saldırıda Silkar Madencilik’in sahibi Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör ile Etiyopyalı şoför hayatını kaybetti. Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, cenazelerin bu gece THY ile İstanbul’a gönderileceğini, olayla ilgili Etiyopya makamlarının kapsamlı soruşturma yürüttüğünü açıkladı.

Etiyopya'da turistik bir gezi sırasında saldırıya uğrayan Silkar Madencilik’in sahibi iş insanı Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör adlı iki Türk vatandaşı ile Etiyopyalı şoförleri hayatını kaybetti. Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, olaya ilişkin açıklamada bulundu. Baran, saldırının Etiyopya'nın Güney Ulusları ve Halkları Bölgesinde, "Tum" şehrine yakın kırsal kesimde, 12 Ocak sabah saatlerinde gerçekleştiğini, saldırı sonucunda Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör adlı iki Türk vatandaşı ile Etiyopyalı şoförün hayatını kaybettiğini bildirdi.

Baran, olay yerinde başka Türk vatandaşlarının bulunup bulunmadığı sorusuna ilişkin, Etiyopya’ya turistik gezi için gelen 4 Türk vatandaşının iki araçla seyahat ettiğini, öndeki araçta bulunan 2 kişinin saldırıdan kaçabildiğini ve olayın yara almadan kurtulanlar tarafından kendisine bildirildiğini söyledi.

Kurtulan Türk vatandaşlarının ve hayatını kaybedenlerin cenazelerinin bu sabah uçakla Addis Ababa'ya getirildiğini belirten Baran, "İşlemler devam ediyor. Vatandaşlarımız Büyükelçilikte misafir ediliyor, cenazeler yarın sabah İstanbul'da olmak üzere bu gece THY seferiyle gönderilecek." ifadelerini kullandı.

Baran, Etiyopya makamlarının saldırıyla ilgili yaklaşımına vurgu yaparak, "Olay duyulur duyulmaz Etiyopya Dışişleri Bakanlığı bizimle temasa geçti, taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Dışişleri, Turizm ve Savunma Bakanlıkları ile federal ve yerel polis birimlerinin temsilcilerinin dahil olduğu bir görev gücü hem olayın soruşturulması hem de vatandaşlarımız ile cenazelerin Addis Ababa'ya getirilmesi konusunda görevlendirildi. Etiyopya makamları takdire şayan bir işbirliği ve destek sergiledi." ifadelerine yer verdi.

Saldırının faillerinin bulunması için Etiyopya makamlarının yapacakları soruşturmanın sonuçlarının beklendiğini aktaran Baran, saldırının meydana geldiği bölgenin yılın her döneminde çok sayıda turist kafilesi tarafından ziyaret edildiğini, Türk turistlerin de bu ziyaretçiler arasında olduğunu söyledi.

Baran, turistlerin seyahatleri öncesinde gidecekleri bölgeyle ilgili araştırma yapmasında fayda olduğunu aktararak, "Bu amaçla Büyükelçiliğimizle temas kuran vatandaşlarımıza gerekli yönlendirmeyi yapmaya hazırız." dedi.

Büyükelçi Baran, saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, kurtulanlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

ERDOĞAN AKBULAK KİMDİR?

Silkar Madencilik’in sahibi olan Erdoğan Akbulak, Türk iş dünyasının doğal taş ve madencilik alanındaki önde gelen isimlerinden biriydi. Aynı zamanda AKDO markasının da kurucusu olan Akbulak, Türk mermerinin dünya pazarlarına açılmasında önemli rol oynadı.

Kardeşi Hakkı Akbulak ile birlikte Silkar Madencilik’i kuran Akbulak, Türkiye’nin zengin doğal taş kaynaklarını modern üretim teknolojileriyle işleyerek şirketi kısa sürede uluslararası ölçekte bir markaya dönüştürdü. Özellikle ABD pazarında güçlü bir yapılanma kuran AKDO, New York Manhattan’daki showroomu ve geniş bayi ağıyla Türk mermerini küresel vitrine taşıdı.

