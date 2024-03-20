F1 pilotu Hamilton'dan Gazze için Ramazan ayında ateşkes çağrısı

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, İsrail'in katliam yaptığı Gazze'de Ramazan ayında acil ateşkes ilan edilmesi için çağrı yaptı.

Formula 1 dünya şampiyonu Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek acil ateşkes çağrısında bulundu.

Bu güne kadar 7 kez F1 kupasını kaldıran 39 yaşındaki Mercedes pilotu Hamilton, sosyal medya hesabı üzerinden Gazze için çağrı yaptı.

BU KUTSAL AYDA YIKIM VE ŞİDDET DURMALI

36 milyon takipçisi olan Hamilton, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kutsal zamanı tehlike, kayıp ve kalp kırıklığıyla geçiren Filistin'deki tüm insanlara sevgi ve desteğimi gönderiyorum. Bölgedeki pek çok kişi için kutsal olan bu ayda, ailelerin bir arada olabilmesi, sürekli yıkım ve şiddet tehdidinden kurtulabilmesi için kalıcı bir ateşkes ve rehinelerin iadesi çağrısında bulunmaya devam etmeliyiz. Hemen şimdi ateşkes"