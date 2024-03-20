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Haberler > Dünya > Çocukluğunu yaşayamadı... Gazzeli 4 yaşındaki Seca Cuneyd’in yürek yakan çığlıkları

Çocukluğunu yaşayamadı... Gazzeli 4 yaşındaki Seca Cuneyd’in yürek yakan çığlıkları

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Dünya Haberleri

İsrail ordusunun, yardımların ulaşmasını engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 104 artarak 31 bin 923'e yükselirken, bölgeden son gelen bir video yürekleri dağladı. Evi bombalanan 4 yaşındaki Seca Cuneyd, kimyasal silah nedeniyle ağır yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 166 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 104 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 162 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 31 bin 923'e, yaralı sayısının da 74 bin 96'ya ulaştığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Çocukluğunu yaşayamadı... Gazzeli 4 yaşındaki Seca Cuneyd’in yürek yakan çığlıkları - 1. Resim

SECA CUNEYD JUNAID’IN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

İsrail ordusunun Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki evlerini bombalaması sonucu vücudunda derin yanıklar oluşan ve Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'nde tedavi gören 4 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Seca Cuneyd, İsrail ordusunun hastaneye düzenlediği baskın sebebiyle babası tarafından Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

Çocukluğunu yaşayamadı... Gazzeli 4 yaşındaki Seca Cuneyd’in yürek yakan çığlıkları - 2. Resim

Video, Instagram’da “Bu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çocukluğunu yaşayamamış bir kız çocuğunun kısa hikâyesi.” başlığıyla paylaşıldı.

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