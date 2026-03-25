Bangladeş’te feribota girmeye çalışan ve içerisinde en az 40 kişi bulunan yolcu otobüsü nehre uçtu. Arama-kurtarma çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 17 yolcu kurtarıldı. Çalışmalar devam ediyor.

Bangladeş’in Rajbari bölgesine bağlı Dauladia’da en az 40 yolcuyu taşıyan bir otobüs, feribota girmek için sıra beklerken henüz bilinmeyen bir nedenle aniden hareket etti ve Padma Nehri’ne düştü.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

2 ÖLÜ VAR, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Dalgıç ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda şu ana kadar 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kazadan sağ kurtulan 17 yolcu ise ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. Kayıp diğer yolcular için arama çalışmaları devam ediyor.

Görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntülerde, otobüsün feribota yaklaşırken bir anda hızlandığı ve kontrolünü kaybederek nehre düştüğü anlar yer aldı.

