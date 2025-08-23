Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fransa'dan İtalya'ya diplomatik nota! Macron'a 'kaskını tak, sen git!' sözleri ortalığı karıştırdı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini’nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u hedef alan çıkışı, Paris’te diplomatik fırtına kopardı. “Macron kaskını takıp Ukrayna’ya kendisi gitsin” sözleri üzerine Fransa, İtalya’nın Paris Büyükelçisi Emanuela D'Alessandro’yu resmî olarak Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Fransa, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini’nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında sarf ettiği sözler üzerine, İtalya'nın Paris Büyükelçisi Emanuela D'Alessandro'yu Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Ulusal basında yer alan bilgilere göre, Fransa Dışişleri Bakanlığı, Salvini’nin açıklamalarını “kabul edilemez” olarak değerlendirerek, 21 Ağustos’ta İtalyan büyükelçiye resmî bir uyarıda bulundu.

"TARİHİ İLİŞKİLERLE ÇELİŞİYOR"

Fransız diplomatik kaynaklar, büyükelçiye "söz konusu açıklamaların, iki ülke arasındaki güven ortamı ve tarihi bağlarla uyuşmadığını" hatırlattıklarını bildirdi. Aynı yetkili, “Oysa son dönemde, özellikle Ukrayna’ya verilen koşulsuz destek bağlamında Paris ile Roma arasında güçlü bir yakınlaşma oluşmuştu” ifadesini kullandı.

MACRON'A "SEN GİT" GÖNDERMESİ

Tartışmaya neden olan sözler, Matteo Salvini’nin Batılı askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesi fikriyle alay ederken dile getirdiği şu cümleyle gündeme geldi:

"Macron, kaskını ve tüfeğini alıp Ukrayna’ya kendisi gitsin."

Söz konusu açıklamanın ardından Fransa, İtalya'nın Paris Büyükelçiliği nezdinde diplomatik girişim başlattı.

