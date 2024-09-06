Fransa'dan Ukrayna'ya tam destek

Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: Anadolu Ajansı 6 Eylül 2024 12:18 - Güncelleme: 6 Eylül 2024 12:22 - Güncelleme:

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Ukrayna'ya yapılan yardımların daha da artırılacağını söyleyerek, "her zamankinden daha fazla" yardım edeceklerini belirtti.