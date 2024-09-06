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Fransa'dan Ukrayna'ya tam destek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fransa&#039;dan Ukrayna&#039;ya tam destek
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Ukrayna'ya yapılan yardımların daha da artırılacağını söyleyerek, "her zamankinden daha fazla" yardım edeceklerini belirtti.

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Macron ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefonda görüştü.

Görüşmede, Ukrayna'nın askeri ihtiyaçları ve sahadaki savaş durumu ele alındı. Macron, Fransa'nın "her zamankinden daha fazla" Ukrayna halkının yanında olduğunu ve Rusya'ya karşı Ukrayna'yı gerektiği sürece desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı.

SALDIRILARI KINADI

Rusya'nın 3 Eylül'de Ukrayna'nın Poltava şehrine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler için Zelenskiy'e başsağlığı dileyen Macron, "yoğun ve ayrım gözetmeyen" Rus saldırılarını kınadı.

Macron, ayrıca İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında 15 Haziran'da düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nde belirlenen yol haritasının uygulanması konusundaki taahhüdünü teyit etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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